هيئة البث: إسرائيل ترفض الانسحاب من الأراضي السورية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن المفاوضات مع سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وصلت إلى طريق مسدود



هيئة البث: المفاوضات مع سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وصلت إلى طريق مسدود

وأكدت هيئة البث أن إسرائيل رفضت طلب الشرع الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد، وأبدت استعدادها للانسحاب فقط عند توقيع اتفاق سلام كامل مع سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية توغل داخل قرية أم عظام الواقعة في ريف القنيطرة الأوسط، في خطوة وصفتها بالاعتداء الجديد على الأراضي السورية.

مصادر: آليات عسكرية إسرائيلية داخل الحدود السورية

وبحسب الوكالة، فقد دخلت آليات عسكرية إسرائيلية مسافة محدودة داخل القرية، وسط تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، دون الإبلاغ عن وقوع اشتباكات مباشرة.

توتر على خط وقف إطلاق النار

يأتي هذا التحرك في منطقة قريبة من خط وقف إطلاق النار في الجولان، ما يثير مخاوف من تصعيد جديد في ظل تكرار الانتهاكات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية.

في وقت سابق، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن سوريا منخرطة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل مؤكدًا أنها قطعت شوطًا كبيرًا نحو التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

