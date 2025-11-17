مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية بحي الدرج في غزة

18 حجم الخط

أعلن مستشفى المعمداني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية قرب مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلامية فلسطينية اليوم الإثنين، بأن حي التفاح شرقي مدينة غزة تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي.

قصف إسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن فصيل مسلح متحالف مع حركة حماس في غزة، استشهاد أحد قادته المحليين، على يد قوة إسرائيلية سرية قرب مدينة دير البلح، في وسط قطاع غزة.

ونعت "لجان المقاومة الشعبية" وسيم عبد الهادي، قائد جناحها العسكري، مضيفة أن عبد الهادي كان له دور في تطوير جناحها العسكري، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

استشهاد قيادي في لجان المقاومة الشعبية

ولم تصدر الجماعة أي تهديد مباشر بالانتقام، في حين لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على الاغتيال.

ويذكر أن لجان المقاومة الشعبية، تعتبر ثالث أكبر تنظيم مسلح في قطاع غزة بعد حماس والجهاد، وعملت في السنوات تحت قيادة توجيه حماس.

