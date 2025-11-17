18 حجم الخط

تصفيات كأس العالم، يستضيف ملعب "ريد بول" اليوم الاثنين مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، المجموعة الأولى.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: أوليفر باومان

خط الدفاع: بنيامين هنريكس - جوناثان تاه - والديمار أنتون - ديفيد راوم

خط الوسط: ألكساندر بافلوفيتش - ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش

خط الهجوم: فلوريان فيرتس - ليروي ساني - نيك فولتمادي

ويدخل المنتخب الألماني اللقاء ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيرلندا الشمالية ولوكسمبورج، ويأمل "المانشافت" في تحقيق الفوز لمواصلة الصدارة التي تضمن لهم التأهل المباشر إلى المونديال.

ويتصدر منتخب ألمانيا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

ويكفي التعادل منتخب ألمانيا من أجل التأهل المباشر إلى كأس العالم، في حين لا بديل سوى الفوز بالنسبة لـ سلوفاكيا من أجل الهدف نفسه.

