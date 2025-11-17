اشتباكات عنيفة فى العاصمة الليبية، وتصاعد التوترات بين اللواء 444 وجهاز دعم الاستقرار

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن اشتباكات عنيفة اندلعت مجددا غرب ليبيا، بين الكتيبة 55 مشاة واللواء 111 مجحفل في منطقة أولاد عيسى بورشفانة.

تجدد الاشتباكات في غرب ليبيا



وتصاعدت التوترات بين اللواء 444 وجهاز دعم الاستقرار، حيث يتوقع مراقبون، أن تندلع اشتباكات بين مجموعة من الفرق الموالية، لكل جانب خلال الأسبوع الجاري، وذلك بسبب الخلاف حول مناطق النفوذ.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق غرب ليبيا شهدت تصعيدًا جديدًا في الخلافات بين اللواء 444 قتال وجهاز دعم الاستقرار في العاصمة طرابلس، وذلك مع إعلان اللواء 444 توقيف عبد الله الشكري، الرئيس السابق لمكتب الجهاز بغريان، في عملية ميدانية، بينما رحب مجلس ترهونة.

تصاعد التوترات بين اللواء 444 وجهاز دعم الاستقرار

وفي السياق ذاته قال «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة، أنه ألقى القبض على الشكري خلال عملية ميدانية محكمة ودقيقة، نُفذت في إطار ملاحقة المطلوبين وتعزيز الاستقرار الأمني.

وأوضح اللواء 444 في بيان، أن عملية التوقيف جاءت بعد عمليات رصد وتحريات ومتابعة مستمرة، مشيرًا إلى أن الشكري يواجه تهمًا جنائية خطيرة، تشمل قتل مواطنين، بالإضافة إلى اقتحام مقار أمنية وقضائية، وعمليات خطف وابتزاز.

وأكد الجهاز أنه تم إحالة الشكري إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن سيادة القانون هي الأساس، وكل مَن يمس أمن المواطنين سيُلاحق ويُقدَّم للعدالة

ويأتي هذا التوقيف في ظل تحولات أمنية غرب ليبيا، خاصة بعد مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة)، رئيس جهاز دعم الاستقرار في مايو الماضي، خلال اشتباك مسلح داخل منطقة نفوذ «اللواء 444 قتال»، ما أدى إلى توترات كبيرة واشتباكات دامية استمرت 18 ساعة في العاصمة طرابلس.

ويرى مراقبون أن القبض على الشكري يعكس تمدد نفوذ (اللواء 444 قتال) في المعادلة الأمنية بطرابلس وغريان، وسط تنافس بين التشكيلات على مناطق النفوذ بعد مقتل الككلي، ما يعزز الاستقرار النسبي لكنه يثير تساؤلات حول التوازنات المقبلة.

