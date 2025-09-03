الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انتحاري يفجر سيارة مفخخة قرب معسكر اللواء 444 التابع للجيش الليبي (فيديو)

السيارة المفخخة،
السيارة المفخخة، فيتو

أعلن اللواء 444 قتال التابع لرئاسة أركان الجيش الليبي، أن انتحاريًّا فجَّر سيارة مفخخة عند محيط معسكره في مدينة بني وليد، الثلاثاء، دون خسائر في صفوفه.

وذكر بيان للواء، أن الانتحاري أقدم على تفجير نفسه بالسيارة أمام المعسكر، موضحًا أن قواته تمكنت من السيطرة على الموقف في لحظاته الأولى، دون تسجيل أي خسائر أو خروقات في صفوف القوة.


وأضاف البيان أن "هذه الأعمال التي تنفذها أيادي الإرهاب الجبانة لن تنال من عزيمتنا، ولن تزيدنا إلا إصرارًا على مطاردة أوكار الإرهاب واقتلاعها من جذورها".

وأشار اللواء إلى أن التحقيقات انطلقت فور وقوع التفجير، مجددًا التزامه بمواصلة أداء واجبه في حماية الوطن، وملاحقة كل من يهدد أمن واستقرار ليبيا، موضحًا أن المعسكر يواصل مهامه بكامل الجاهزية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الليبي اللواء 444 قتال سيارة مفخخة مدينة بني وليد الانتحاري أوكار الإرهاب

الأكثر قراءة

محمد عبد الجليل يكتب: ليلة الدماء والنار، الداخلية تقتحم عش الأفاعي بالدقهلية وتقضي على 8 تجار مخدرات، تفاصيل سرية، ووزير الداخلية يتابع لحظة بلحظة "حتى تمام يا فندم"

أحمد حسن يهاجم شوبير: ركز في شغلك وبطل فتن ووفر نصايحك لحاجة تانية

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025

انخفاض لتر الذرة والعباد، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

قطع عليها الطريق، تحرك أمني بعد استغاثة سيدة حاول عامل دليفري سرقتها بالإكراه

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

إصابة رضيعة بغيبوبة بعد ابتلاعها قطعة حشيش سقطت من والدها بالخطأ في الجيزة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير صادم لرؤية الأسد في المنام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads