أمريكا تستعد لتوجيه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان المسلمين بهذا الإجراء

جماعة الإخوان الإرهابية،
جماعة الإخوان الإرهابية، فيتو
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن خبراء  قانونيون ودبلوماسيون في الخارجية الأمريكية يبحثون  بالتعاون مع المكتب القانوني للوزارة، قرارا وشيكا قد يقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية عالمية.

قرار أمريكي وشيك يهدد الإخوان المسلمين 
 

وأكدت التقارير أنه في حال صدور القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، سيفتح الباب  أمام إجراءات تحفظية وملاحقات مالية ضد أفراد ورجال أعمال ومؤسسات يشتبه بعلاقتها بالتنظيم الدولي للإخوان.

ومن المحتمل أن تعتمد  وزارة الخزانة الأمريكية قوائم موسعة تضم أسماء أشخاص وكيانات وشركات وجمعيات تعمل تحت أطر ترتبط بـ"الإسلام السياسي".

تصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية 

ويتوقع أن يشمل أي قرار أمريكي محتمل مؤسسات وكيانات إسلامية فاعلة في دول عربية إضافة إلى النسخة السورية من التنظيم، وسط تقديرات بأن واشنطن قد توسع نطاق التصنيف ليشمل واجهات خيرية واقتصادية مرتبطة بالجماعة.

ويأتي التحرك الأمريكي في سياق إقليمي اتخذت فيه العديد من الدول العربية إجراءات حظر وتضييق على جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2011.

وتشتد موجة الضغوط الأوروبية ضد جماعة "الإخوان المسلمين" في فرنسا وغيرها من عواصم دول القارة، مع إطلاق حملة إعلامية دولية تشمل تنظيم احتجاجات ضد التنظيمات التي تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية.

وبدأت الحملة في الـ 11 من نوفمبر 2025 وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، وتهدف لدفع السلطات إلى تصنيف جماعة الإخوان "تنظيما متطرفا".

