عالم آزهري: الطلاق ليس "أبغض الحلال" في كل الحالات

18 حجم الخط

فجر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، مفاجأة حول المقولة الشهيرة "أبغض الحلال عند الله الطلاق"، مؤكدًا أنها ليست حديثًا صحيحًا كما يتداولها البعض.

وقال خلال حواره مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر 2"، أن هذه المقولة ليست حديثًا نبويًا، بل هي عبارة يُستخدمها الناس، خصوصًا في المجتمع المصري، للحد من فكرة الطلاق المتكرر أو السريع.

وأضاف: "الكلمة دي مش حديث صحيح، وفي الواقع، الطلاق مش دايمًا بغيض، في بعض الحالات، قد يكون الطلاق رحمة، والشرع يؤكد على أن الطلاق يكون في حالات معينة قد لا يكون فيها أي حل آخر"، موضحا: "كل حالة زواج أو طلاق لها ظروفها الخاصة، وما يمكن أن يكون حلًا بالنسبة لأحد قد لا يكون كذلك للآخر."

وشدد على ضرورة فهم كل حالة على حدة، قائلًا: "الطلاق ليس نهاية العلاقة دائمًا، بل قد يكون بداية لفرصة جديدة للنمو الشخصي، والشرع يدعونا للتعامل مع هذه المسائل بحكمة وتفهم".

وأكد أن المجتمعات اليوم بحاجة إلى إعادة النظر في النظرة الاجتماعية السلبية تجاه الطلاق، خاصة في حالات يكون فيها الانفصال هو الحل الأفضل، مشيرا إلى أن الأوقات الحالية تتطلب من الجميع مراعاة الظروف الخاصة بكل فرد أو أسرة، بدلًا من تعميم المواقف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.