الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حفل تأبين للمخرج سامح عبد العزيز وعرض فيلم عنه من إخراج ابنته في القاهرة السينمائي

فيلم وجع الفراق
فيلم وجع الفراق
18 حجم الخط

تنظم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تمام الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء 18 نوفمبر، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حفل تأبين للمخرج الكبير سامح عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا صباح الخميس 10 يوليو 2025، بعد أزمة صحية مفاجئة، عن عمر ناهز 49 عامًا.

حفل تأبين سامح عبد العزيز 

يتضمن حفل التأبين عرض الفيلم القصير "وجع الفراق"، وهو من إخراج جميلة سامح عبد العزيز، ابنة المخرج الراحل، ويشارك في بطولته الفنان خالد الصاوي ومريم المهدي.

مدة الفيلم عشر دقائق ويضم فريقه الفني: مدير التصوير عمر كمال، مكساج طارق علوش، مونتاج لوجين حازم، موسيقى تصويرية تامر كروان.

تأتي هذه المبادرة تقديرًا لإسهامات المخرج سامح عبد العزيز في السينما المصرية على مدى عقدين، وحرصًا من مهرجان القاهرة على إحياء ذكرى رموز الفن الراسخة في وجدان السينما والجمهور.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. 

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة سامح عبد العزيز الأوبرا حفل تأبين سامح عبد العزيز

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

سباق الساعات الأخيرة بين 125 مرشحًا في 6 دوائر قبل الصمت الانتخابى بالمنوفية

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الأسوأ خلال عقود، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات آبدانان غرب إيران(فيديو)

الأمم المتحدة: نأسف لحكم الإعدام بحق رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد

إبطال لجنة انتخابية بالإسكندرية لفرز الأصوات مبكراً.. والهيئة تعلن قرارات غداً

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

عالم آزهري: الطلاق ليس "أبغض الحلال" في كل الحالات

المفتي: الكلمة الخاطئة تؤدي إلى الهزيمة النفسية وتدمير الجانب المادي والمعنوي في المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية