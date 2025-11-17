تحطم طائرة تقل وزير المناجم الكونجولي (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، عن تحطم الطائرة التي تقل وزير المناجم الكونجولي.

تحطم الطائرة التي تقل وزير المناجم الكونجولي

وأكدت التقارير أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها قرب مطار كولوسي في جمهورية الكونجو الديمقراطية ولا يزال سبب تحطم الطائرة وعدد الضحايا مجهولين.

وفي وقت سابق لقي أكثر من 32 من عمال المناجم مصرعهم في حادث انهيار مروع، وقع في موقع كالوندو بالقرب من قرية مولوندو بإقليم موتتشاتشا في مقاطعة لوالابا بـ الكونجو الديمقراطية.

انهيار مفاجئ لجدار المحجر

وأفادت وسائل إعلام كونجولية بأن أحد جدران المحجر انهار بشكل مفاجئ، ما أدى إلى جرف عشرات العمال الذين كانوا داخل الحفر، وسط تضارب حول العدد النهائي للضحايا.

استمرار عمليات البحث والإنقاذ

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية في محاولة لتحديد الحصيلة النهائية لهذه الكارثة، في ظل صعوبات كبيرة تعيق فرق الإنقاذ بسبب طبيعة الموقع.

