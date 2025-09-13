مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين بشمال غرب البلاد

أعربت جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد، واللذين أسفرا عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.





وأكدت جمهورية مصر العربية - في بيان لوزارة الخارجية - تضامنها الكامل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة هذا الحادث الأليم، وأعربت عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

