توقف رحلات طيران وإغلاق محطات مترو بسبب السيول العنيفة بالمكسيك (فيديو)

ضربت عاصفة تاريخية وسط مدينة مكسيكو، المكسيكية، ونظرًا للأمطار الغزيرة والبرد، أصدرت السلطات إنذارًا باللون البنفسجي، وهو الأعلى على مقياس من أربعة، مع تجاوز منسوب الأمطار 70 ملم، حيث أدت لـ سيول عنيفة تسببت فى فوضى عارمة فى محطات المترو والمطارات حيث تم الغاء عدد من الرحلات.

أكبر مطارات البلاد

وكانت المنطقة الأكثر تضررًا هي وسط المدينة، وكذلك شرقها، حيث يقع مطار مدينة مكسيكو الدولي، أكبر مطارات البلاد.

وشهدت مدينة مكسيكو مساء الأحد هطول الأمطار الأكثر غزارة منذ بداية عام 2025، وهو عام طبعته الفيضانات المتكررة.

ووفقًا لرئيس وزارة إدارة المياه المتكاملة، ماريو إسبارزا، سجل وسط المدينة 84 ملم من الأمطار، منها 50 ملم هطلت خلال 20 دقيقة فقط، وهو أمر غير معتاد في هذا الوقت من السنة، الذي يدخل الشهر الأكثر هطولًا تاريخيًا.

وحتى الساعة العاشرة مساءً، بلغ إجمالي المياه المتساقطة نحو 19.9 مليون متر مكعب. وحذّرت رئيسة الحكومة، كلارا بروغادا، من أن "سبتمبر سيكون أسوأ من أغسطس".

كمية الأمطار في المنطقة بين 50 و77 ملم

وأشارت بروجادا إلى أن "كل يوم نحطم الأرقام القياسية"، موضحة أن أكبر كمية أمطار سُجلت في منطقة الزوكالو منذ عام 1952 كانت 67 ملم. ودعت السكان إلى متابعة التحذيرات باستمرار.

وكانت بلديات كواوتيموك، جوستافو أ. ماديرو، فينستيانو كارانثا وإيستاكالكو الأكثر تضررًا، حيث تجاوزت الأمطار فيها 50 ملم، وفي الزوكالو، تضررت عدة متاجر وتعرضت كاتدرائية العاصمة لتسربات وغمر مياه.

في مطار مدينة مكسيكو الدولي، توقفت العمليات عند الساعة 19:45 بسبب ضعف الرؤية وتجمع المياه على المدارج والمنصات. وقد بلغت كمية الأمطار في المنطقة بين 50 و77 ملم، مما أدى إلى تحويل الرحلات لمطارات أخرى وإغلاق بعض المدارج لمدة أربع ساعات، مع تأثر 104 رحلات وحوالي 15 ألف مسافر. كما انهار نظام الصرف في أجزاء عدة من مباني المطار، حتى في مناطق خضعت للصيانة مؤخرًا.

أما في شبكة مترو العاصمة، فتسبب ماس كهربائي في خط 2 بانفجار وانقطاع الخدمة لأكثر من 90 دقيقة.

الاستثمارات الضخمة لم تفِ بالغرض أمام شدة الأمطار

وأُغلقت ست محطات في الخط 5 ومحطتان في الخط 3، فيما سجلت خطوط 4 و5 و6 للمتروباص تأخيرات وانقطاعات في الخدمة.

وأكدت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، أن الاستثمارات الضخمة لم تفِ بالغرض أمام شدة الأمطار وطول مدتها، وأنه من الصعب لأي نظام تصريف التعامل بكفاءة مع مثل هذه الظروف.

وأعلنت أن الحكومة الفيدرالية ستقدم الدعم للعاصمة والمناطق الأكثر تضررًا، بما في ذلك الأسر التي فقدت ممتلكاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.