الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم برنامجا تدريبيا للطلاب مع البورصة المصرية

نظّمت كلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، برنامجًا تدريبيًا موسعًا مع البورصة المصرية، شارك فيه طلاب السنة الدراسية الثالثة والرابعة.

استهدف البرنامج رفع الوعي المالي والاستثماري لدى الطلاب، وتأهيلهم بالمعارف العملية المرتبطة بأسواق المال وآليات عمل البورصات الحديثة.

شمل البرنامج تقديم سلسلة من المحاضرات والجلسات التدريبية المتخصصة في التحليل المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية، وشرح آليات التداول داخل البورصة وكيفية تنفيذ عمليات البيع والشراء.

بالإضافة إلى تدريب عملي على قراءة شاشات الأسعار وحركة المؤشرات، وتحليل نماذج من القوائم المالية وتقارير الشركات لفهم أسس التقييم المالي.

كما تضمّن البرنامج تعريف الطلاب بالمنتجات المالية المتداولة، بما يشمل الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية والأدوات المشتقة، إلى جانب ورش تطبيقية حول إدارة المخاطر واستراتيجيات الاستثمار قصير وطويل المدى، وآليات ربط الاستدامة المالية بسوق الكربون الطوعي لتحقيق اقتصاد أخضر مستدام.

شارك في تقديم البرنامج التدريبي نخبة من الخبراء والمسؤولين من البورصة المصرية وقطاع الأوراق المالية، وهم محمد سليم، مدير عام إدارة البحوث وتطوير الأعمال بالبورصة المصرية، وإبراهيم كمال، مدير عام بإدارة المخاطر بالبورصة المصرية.

