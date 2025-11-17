بعد تصريحات الرئيس، ترقب وتفاؤل في الإسكندرية لإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر

18 حجم الخط

يترقب مرشحو الإسكندرية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الشكاوى والخروقات التي حدثت في انتخابات مجلس النواب، وإعلان هيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل في مؤتمر صحفي عن التحقيق في الشكاوى والتظلمات التي وردت إليها.

و تأتي الدائرة الأولى بالمنتزه والدائرة الثانية بالرمل والخامسة الدخيلة والعامرية وبرج العرب علي رأس الدوائر التي شهدت خروقات واضحة اشتكي منها المرشحون وتقدموا بتظلمات.



وعبر أحمد فتحى مرشح المنتزه الذى خرج في بث مباشر بعد أن استنجد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بالغ فرحته وسعادته وتقديره لتدخل الرئيس وإعادة تنظيم المشهد الانتخابي ليكون ديمقراطي حقيقي.

وأكد أن، كلمة الرئيس تعكس اننا فى بلد بتتغير للأحسن، والمؤسسات على مسافة واحدة من الجميع، وأن الرئيس رجل عدل، متمنيا أن تشهد الدائرة إعادة الانتخابات فيه.

وأعرب المرشح عبد الرزاق خميس القنايشي، مرشح الدائرة الخامسة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، عن تفاؤله بإعادة فرز وإعلان نتيجة الانتخابات بعد كلمة الرئيس، ومؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة وأنه تقدم بتظلم لما شهدتها عملية الفرز من خروقات وتلاعب فج في الحصر العددي، مؤكدا أنه لولا هذا لحل ثالث النواب في الدائرة ونجح أو حدثت إعادة على أقل تقدير.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.