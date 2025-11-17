الإثنين 17 نوفمبر 2025
محافظات

بعد تصريحات الرئيس، ترقب وتفاؤل في الإسكندرية لإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب فيتو
يترقب مرشحو الإسكندرية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الشكاوى والخروقات التي حدثت في انتخابات مجلس النواب،  وإعلان هيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل في مؤتمر صحفي عن التحقيق في الشكاوى والتظلمات التي وردت إليها. 

و تأتي الدائرة الأولى بالمنتزه  والدائرة الثانية بالرمل والخامسة الدخيلة والعامرية وبرج العرب علي رأس الدوائر التي شهدت خروقات واضحة اشتكي منها المرشحون وتقدموا بتظلمات.


وعبر  أحمد  فتحى مرشح المنتزه الذى خرج في بث مباشر بعد أن استنجد بالرئيس عبد الفتاح السيسي،  عن بالغ فرحته وسعادته وتقديره لتدخل الرئيس وإعادة تنظيم المشهد الانتخابي ليكون ديمقراطي حقيقي.

وأكد أن، كلمة الرئيس تعكس اننا فى بلد بتتغير للأحسن، والمؤسسات على مسافة واحدة من الجميع، وأن الرئيس رجل عدل، متمنيا أن تشهد الدائرة إعادة الانتخابات فيه.

وأعرب المرشح عبد الرزاق خميس القنايشي، مرشح الدائرة الخامسة الدخيلة والعامرية وبرج العرب،  عن تفاؤله بإعادة فرز وإعلان نتيجة الانتخابات بعد كلمة الرئيس، ومؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة وأنه تقدم بتظلم لما شهدتها عملية الفرز من خروقات وتلاعب فج في الحصر العددي، مؤكدا أنه لولا هذا لحل ثالث النواب في الدائرة ونجح أو حدثت إعادة على أقل تقدير.
 

انتخابات مجلس النواب أخبار مجلس النواب , الهيئة الوطنية للانتخابات أخبار محافظة الأسكندرية

