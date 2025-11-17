تفاصيل العثور على جثة شاب في القليوبية

18 حجم الخط

شهدت منطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعد العثور على جثة شاب مقيدا بماكينة داخل أحد المصانع، ووجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارا من المقدم الدكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بمصرع شاب داخل مصنع بمنطقة أبو زعبل في ظروف غامضة.



وبالانتقال والفحص، بقيادة المقدم الدكتور أمير الكومى، تبين وجود جثة للمدعو "محمد إ" 30 سنة، وشهرته "عطوة"، وبها آثار سحجات في مناطق متفرقة من جسد، وآثار لاحتراق حول الرقبة والصدر والذراعين، وتأكيد وجود الصعق الكهربائي.

وتم نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

