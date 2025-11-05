تعليم الإسكندرية تراجع جاهزية المدارس لانتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعا موسعا مع مديرى عموم المديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع والإدارات النوعية بالمديرية بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية، استعدادا لانتخابات مجلس النواب للفصل التشريعي 2025-2030.

بدأ الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات النظافة العامة والاهتمام بنظافة جدران المدارس والتأكد من جاهزية المدارس للاستعداد للفصل التشريعي لانتخابات مجلس النواب التي سيتم عقدها يومى ١٠ و١١ نوفمبر الجاري..

وقد أكد مدير المديرية الدكتور عربي أبوزيد على زيادة الاهتمام بنظافة الفصول والتأكد من أسلاك الكهرباء والانتهاء الكامل من دهانات الفصول وتجهيز أثاث حجرات الانتخابات، والتأكد من طفايات الحريق وسلامتها وتركيب خرطوم الحريق ويكون معد وجاهز للاستخدام والتجهيز التام للاستراحات وتجهيز أماكن انتظار للوافدين للمقار الانتخابية...

وشدد ( أبوزيد ) على ضرورة التنسيق الكامل مع الأحياء لإزالة كافة التعديات علي أسوار المدارس من الخارج والاهتمام بمظهر علم مصر والمحافظة حيث يعزز ذلك قيم الانتماء الوطني لدى الطلاب من خلال مشاهدة مظاهر المشاركة الفعالة أثناء فترة الانتخابات داخل المدارس مما يساهم فى غرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب..

