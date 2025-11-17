الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقل الكهرباء توقع عقد توريد محول لمحطة أكتوبر لدعم استيعاب الطاقة المتجددة

توقيع عقود تركيب
توقيع عقود تركيب محول لصالح محطة محولات أكتوبر، فيتو
18 حجم الخط

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا جديدًا مع شركة TBEA Shenyang.

تركيب محول لصالح محطة محولات أكتوبر

ويتضمن العقد توريد واختبار والإشراف على تركيب محول جهد 220/500 ك.ف بسعة 750 م.ف.أ لصالح محطة محولات أكتوبر جهد 500 ك.ف، في إطار خطة تدعيم المحطات الإستراتيجية ورفع جاهزية الشبكة للتوسع المستقبلي.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

تمكين الشبكة القومية من استيعاب القدرات الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة

ويُعد هذا المشروع أحد أهم التوصيات الواردة في دراسة AFRY الخاصة بتدعيمات الشبكة قبل عام 2028، بهدف تمكين الشبكة القومية من استيعاب وتفريغ كامل القدرات المولدة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 19 شهرًا بدءًا من تاريخ توقيع العقد، على أن يتم تنفيذه تحت نطاق منطقة كهرباء القاهرة، حيث يأتي توقيع العقد استمرارا لجهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تطوير البنية التحتية للشبكة القومية، ودعم توجهات الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندسة منى رزق الشركة المصرية لنقل الكهرباء نقل الكهرباء الكهرباء محطة محولات أكتوبر محولات أكتوبر

مواد متعلقة

محمود عصمت: قطاع الكهرباء شريك فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة بأفريقيا

وزير الكهرباء: نعمل مع البنك الدولي لخفض استخدام الوقود وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة

الأكثر قراءة

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

شريف قداح رئيسًا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال للعامين 2026‑2027

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة "عودة الوعي الإسلامي الرشيد لشباب الجامعات" بحضور مفتي الجمهورية (صور)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 17-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية