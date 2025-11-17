الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أستاذ علاقات دولية يكشف أهداف زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن

احمد فؤاد انور،فيتو
احمد فؤاد انور،فيتو
18 حجم الخط

كشف الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية والمتخصص في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، عن أبرز الأهداف التي يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحقيقها خلال زيارته المقررة إلى واشنطن اليوم الإثنين. 

وأوضح أن الزيارة تأتي في وقت حساس، حيث يضغط الجانب الأمريكي والإسرائيلي على السعودية لتحقيق مجموعة من المطالبات، أبرزها زيادة الاستثمارات السعودية وتعزيز التطبيع مع إسرائيل، بينما تضع المملكة مطالبها الخاصة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية.

وقال الدكتور أحمد فؤاد أنور في تصريح خاص لـ "فيتو": "الجانب الأمريكي يمارس ضغوطا شديدة من أجل دفع السعودية نحو التطبيع مع إسرائيل، ويهدف إلى إحياء الاتفاقيات الإبراهيمية مع دولة خليجية قوية ومؤثرة مثل السعودية، وفي الوقت ذاته، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحفيز الرياض على تقديم مزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة".

وتابع أنور أن المملكة العربية السعودية تسعى أيضا إلى الحصول على أحدث الأنظمة التسليحية من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها مانع من ذلك، على الرغم من أن عملية التسليم قد تستغرق سنوات، خاصة في ما يتعلق بالطائرات المقاتلة وتدريب الأطقم الجوية.

وأضاف: "في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة، يأتي ولي العهد السعودي إلى واشنطن مطالبا بضمانات أمنية أكثر صرامة، وفي الوقت نفسه، لا تزال المملكة تطالب بحل الدولتين كشرط مسبق للتطبيع مع إسرائيل، وهو المطلب الذي تتبناه الدول العربية عمومًا". 

وتستمر زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن ثلاثة أيام، بدءا من اليوم الإثنين، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتناول المحادثات بين الجانبين القضايا الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى موضوع التطبيع مع إسرائيل. 

ويعقد خلال الزيارة منتدى استثماري أمريكي سعودي في واشنطن، يركز على قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي، وهو جزء من جهود المملكة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وقبل وصول محمد بن سلمان إلى واشنطن، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام والتطبيع مع إسرائيل، وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية، إلا أن الرياض ترفض اتخاذ خطوات تطبيعية قبل تحقيق شرطها الأساسي وهو إقامة دولة فلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية ​الولايات المتحدة الامريكية إسرائيل التطبيع الاتفاق الابراهيمي

مواد متعلقة

البيت الأبيض يعلن زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن في 18 نوفمبر

ولي العهد السعودي يطلق مشروع بوابة الملك سلمان في مكة بجوار المسجد الحرام (فيديو)

ولي العهد السعودي يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

نيابة عن خادم الحرمين، ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح مجلس الشورى غدًا

الأكثر قراءة

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

شريف قداح رئيسًا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال للعامين 2026‑2027

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة "عودة الوعي الإسلامي الرشيد لشباب الجامعات" بحضور مفتي الجمهورية (صور)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 17-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية