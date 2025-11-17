أستاذ علاقات دولية يكشف أهداف زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن

18 حجم الخط

كشف الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية والمتخصص في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، عن أبرز الأهداف التي يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحقيقها خلال زيارته المقررة إلى واشنطن اليوم الإثنين.

وأوضح أن الزيارة تأتي في وقت حساس، حيث يضغط الجانب الأمريكي والإسرائيلي على السعودية لتحقيق مجموعة من المطالبات، أبرزها زيادة الاستثمارات السعودية وتعزيز التطبيع مع إسرائيل، بينما تضع المملكة مطالبها الخاصة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية.

وقال الدكتور أحمد فؤاد أنور في تصريح خاص لـ "فيتو": "الجانب الأمريكي يمارس ضغوطا شديدة من أجل دفع السعودية نحو التطبيع مع إسرائيل، ويهدف إلى إحياء الاتفاقيات الإبراهيمية مع دولة خليجية قوية ومؤثرة مثل السعودية، وفي الوقت ذاته، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحفيز الرياض على تقديم مزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة".

وتابع أنور أن المملكة العربية السعودية تسعى أيضا إلى الحصول على أحدث الأنظمة التسليحية من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها مانع من ذلك، على الرغم من أن عملية التسليم قد تستغرق سنوات، خاصة في ما يتعلق بالطائرات المقاتلة وتدريب الأطقم الجوية.

وأضاف: "في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة، يأتي ولي العهد السعودي إلى واشنطن مطالبا بضمانات أمنية أكثر صرامة، وفي الوقت نفسه، لا تزال المملكة تطالب بحل الدولتين كشرط مسبق للتطبيع مع إسرائيل، وهو المطلب الذي تتبناه الدول العربية عمومًا".

وتستمر زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن ثلاثة أيام، بدءا من اليوم الإثنين، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتناول المحادثات بين الجانبين القضايا الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى موضوع التطبيع مع إسرائيل.

ويعقد خلال الزيارة منتدى استثماري أمريكي سعودي في واشنطن، يركز على قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي، وهو جزء من جهود المملكة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وقبل وصول محمد بن سلمان إلى واشنطن، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام والتطبيع مع إسرائيل، وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية، إلا أن الرياض ترفض اتخاذ خطوات تطبيعية قبل تحقيق شرطها الأساسي وهو إقامة دولة فلسطينية.

