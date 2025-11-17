ڤاليو تسجل نموا قويا في إيراداتها وأرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025

18 حجم الخط

أعلنت ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، اليوم عن أدائها للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والذي يعكس نموا قويا.

إيرادات فاليو في 2025

كما أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه مصري للأشهر التسعة الأولى، بزيادة 84% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الدخل حوالي 541 مليون جنيه مصري، بزيادة 139% عن العام السابق.

وتوسعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 17.32 مليار جنيه مصري، وارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 107% ليصل إلى حوالي 6.1 مليون معاملة. ونمت قاعدة مستخدمي ڤاليو لتصل إلى أكثر من 873 ألف عميل نشط، بحصة سوقية بلغت 23% في أغسطس 2025 ونسبة قروض متعثرة (NPL) هي الأدنى على الإطلاق 0.92% اعتبارًا من الربع الثالث، ما يُبرز قوة ومرونة محفظتها.

على الصعيد التشغيلي، بلغ متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية 64 (GMV) مليون جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57% على أساس سنوي، بينما ارتفع متوسط عدد المعاملات اليومية إلى 22.2 ألف معاملة، بزيادة قدرها 107% على أساس سنوي.

وزاد عدد المعاملات لكل عميل بنسبة تقارب 75% ليصل إلى 13.6 معاملة، مقارنة بـ 7.9 معاملة على أساس سنوي وهذا يعكس تزايد الاعتماد على ڤاليو كوسيلة دفع مفضلة لتعزيز نمط الحياة المتطور، وهو ما يتضح في جميع أحجام المعاملات.

وتنسب ڤاليو هذا الزخم إلى إطار عملها المنضبط لإدارة المخاطر، وإجراءاتها الفعالة لضمان التغطية، بالإضافة إلى تنوع محفظة منتجاتها الذي يعزز تواجدها في السوق.

وتواصل ڤاليو تطوير مجموعة منتجاتها، حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال النمو الملحوظ في حجم معاملات بطاقة الدفع المسبق، بالإضافة إلى منتجات Shift لتمويل السيارات، وخدمات Ulter وخدمات التمويل للمشتريات الفاخرة.

وتم إطلاق منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية والتسويق بالعمولة على تطبيق ڤاليو في الربع الثالث، بهدف تعزيز تجربة العملاء من خلال تحويل التطبيق إلى منصة شاملة تقدم عروض التمويل والمنتجات. ويساهم هذا المنتج الجديد في خلق مصادر إيرادات جديدة.

على جانب آخر، تم تحديث عملية التسجيل لتصبح رقمية بالكامل من خلال استخدام التوقيع الإلكتروني على استمارة الطلب "اعرف عميلك". يهدف هذا التحديث إلى تسهيل فتح الحساب ليكون سريعًا وفوريًا، مما يلبي احتياجات العملاء في الحصول على التمويل اليومي بشكل أكثر كفاءة من قبل ڤاليو.

علق وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، قائلًا: "نحن نسير في مسار مصمم لتحقيق نمو مستدام. إن إنجازاتنا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تعزز من مكانة ڤاليو كشركة رائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية التي تلبي احتياجات نمط الحياة المتطور في مصر.

ويتسارع هذا التقدم بفضل توازن مثالي بين الابتكار في المنتجات والانضباط في إدارة المخاطر، بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة لرأس المال، وسنواصل تنفيذ استراتيجياتنا وفق أولويات مدروسة: تعزيز أنظمتنا الداخلية، توسيع نطاق وصولنا، وتقديم قيمة مستدامة لعملائنا، شركائنا، ومساهمينا".

وتستند استراتيجية الشركة إلى تنويع المنتجات والخدمات، مما يسهم في خلق توازن بين المعاملات التي تدر فوائد والتي لا تدر فوائد. هذا التوازن، مصحوبًا بإجراءات دائمة لتعزيز كفاءة التكاليف التشغيلية ووجود قاعدة تمويل متنوعة، يعزز من قدرة ڤاليو على تحقيق نمو واسع النطاق مع إدارة المخاطر بمهارة وفاعلية.

في وقت سابق من هذا العام، حققت الشركة العديد من الإنجازات الاستراتيجية البارزة. ففي مارس، نالت ڤاليو موافقة هيئة الرقابة المالية على رخصة تشغيل التكنولوجيا المالية الخاصة بها، مما يمثل خطوة حاسمة نحو الابتكار. وفي يونيو، شهدت ڤاليو إدراجها الناجح في البورصة المصرية (EGX)، مما يعزز من نموها، ويعكس تأثيرها المتزايد في الاقتصاد.

وعقب ذلك، أعلنت ڤاليو عن قرار أمازون بممارسة خيارها للاستحواذ على حصة مباشرة في الشركة، مما يبرز مرونة ڤاليو وقدرتها الاستثنائية على التأقلم والتطور في نموذج أعمالها. وفي يوليو، حصلت ڤاليو على موافقة مبدئية من البنك المركزي الأردني لبدء عملياتها، معلنة بذلك بداية جديدة لتوسعها الإقليمي.

تواصل ڤاليو جهودها في توسيع شبكة التجار، وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات، مع الحفاظ على ضوابط دقيقة لإدارة المخاطر، مما يسهم في تحقيق الربحية أثناء توسعها في النشاط التجاري.

