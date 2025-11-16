ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه

18 حجم الخط

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق الخاصة بها بقيمة 735 مليون جنيه مصري، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة ويمثل هذا الإصدار ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة.

إسناد عملية التوريق المضمونة

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق. وتبلغ مدة السندات 17 شهرًا، وتم تقسيمها إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت.

الشريحة (أ) 621.1 مليون جنيه مصري لمدة 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1(sf)

الشريحة (ب) 113.9 مليون جنيه مصري لمدة 17 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-(sf)

وفي هذا السياق، صرّح كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، قائلًا: نعتز بإتمام الإصدار التاسع عشر من سندات التوريق، والذي يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي القوي والرؤية الاستراتيجية لڤاليو، لقد نجحنا في الحفاظ على وتيرة نمو قوية والوصول المستمر إلى أسواق رأس المال، بما يعزز من قدرتنا على التوسع ودفع عجلة الابتكار في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في مصر."

ومن جانبها، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع ڤاليو، مشيرة إلى أن هذا الإصدار يسلط الضوء على قوة نموذج أعمال الشركة ومرونتها، فضلًا عن الثقة الكبيرة التي اكتسبتها من المستثمرين على مر السنوات. وأضافت أن هذه الصفقة تؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في مجال هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي تدعم المؤسسات سريعة النمو في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية طويلة الأمد.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب للإصدار. كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وتولت شركة دريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.