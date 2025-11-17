اليوم، العرض الأول لفيلم "الأشياء التي تقتلها" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

18 حجم الخط

يُعرض اليوم الإثنين 17 نوفمبر، في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "الأشياء التي تقتلها" للمخرج علي رضا خاتمي، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم الأشياء التي تقتلها

الفيلم، وهو عمل روائي طويل يمتد لـ113 دقيقة، ومن إنتاج مشترك بين تركيا وكندا وفرنسا وبولندا، يقدم تجربة سينمائية نفسية عميقة تتبع قصة علي، الأستاذ الجامعي الذي يجد نفسه مطاردًا بظلال وفاة والدته المريبة.

ومع تورطه في تنفيذ عمل انتقامي بارد الدم بطلب من عالم البستنة الغامض لديه، تبدأ سلسلة من الأسرار العائلية القديمة في الانكشاف، بينما يضيق الخناق عليه من قبل الشرطة، لتنهشه الشكوك ويصبح مضطرًا لمواجهة أعماق روحه وما تحمله من صراعات خفية.

علي رضا خاتمي



علي رضا خاتمي هو كاتب ومخرج ومنتج حائز على عدة جوائز، يقيم في كندا.

وُلد في قبيلة خمسة الأصلية بجنوب شرق إيران، ويستمد من تراثها الغني في السرد الشفهي أسلوبًا سينمائيًا خاصًا يمزج بين الواقعية السحرية والتعليق الاجتماعي العميق. عُرضت أعماله السابقة، ومن بينها "آيات النسيان" و"آيات الأرض"، لأول مرة في مهرجاني البندقية وكان، وحصدت تقديرًا واسعًا وجوائز بارزة.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

