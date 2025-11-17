الإثنين 17 نوفمبر 2025
اليوم، العرض العالمي الأول لـ"باب" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

فيلم باب
فيلم باب
يُعرض، اليوم الإثنين، ضمن عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "باب" للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، في عرضه العالمي الأول، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ضمن قسم "عروض منتصف الليل". 

فيلم باب 


"باب" فيلم روائي طويل من إنتاج الإمارات العربية المتحدة، ناطق باللغة العربية، وتبلغ مدته 97 دقيقة. 
يقدّم الفيلم رحلة نفسية غامرة عبر قصة وحيدة، التي تعثر على أشرطة كاسيت مخبأة خلف باب أخضر، لتبدأ في كشف خيوط الحقيقة وراء وفاة شقيقتها التوأم. 

ومع تزايد وطأة طنين الأذن الذي يلاحقها، تقودها رحلتها إلى أعماق الجبال، حيث تُفتح أمامها أسرار مقلقة تغيّر مسار حياتها.

نايلة الخاجة 


نايلة الخاجة تُعدّ أول مخرجة سينمائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد عُرض فيلمها الروائي الطويل الأول "ثلاثة" عام 2024، محققًا عروضًا دولية في عدة دول من بينها تركيا. 

تشتهر الخاجة باستخدام لوحات لونية مميزة وديكورات داخلية معقدة، بينما تتناول أعمالها موضوعات الوصم الاجتماعي والتحولات الشخصية من خلال سرد بصري متعدد الطبقات.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي


يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. 

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

