النيابة تصرح بدفن جثة شاب توفي أثناء أدائه الصلاة في مسجد بالسلام

18 حجم الخط

صرحت نيابة السلام بدفن جثة شاب توفي خلال أدائه الصلاة داخل أحد المساجد بمنطقة السلام بالقاهرة، وتبين أنه لا توجد شبهة جنائية وأنه لقي ربه نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

كشفت المعلومات الأمنية أن الجهات المعنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من إحدى المستشفيات بوصول شاب متوفى، وانتقلت قوات الشرطة لمكان البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة. وتبين أن الجثمان لشاب في العقد الرابع من العمر، يرتدي كامل ملابسه، دون وجود أي إصابات ظاهرية.

ووفقًا للتحريات، كان الشاب يقف وسط المصلين لأداء الصلاة عندما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وسقط مغشيًا عليه داخل المسجد، قبل أن يفارق الحياة.



ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.