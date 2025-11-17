الإثنين 17 نوفمبر 2025
عصام كامل

النيابة تصرح بدفن جثة شاب توفي أثناء أدائه الصلاة في مسجد بالسلام

اسعاف، فيتو
صرحت نيابة السلام بدفن جثة شاب توفي خلال أدائه الصلاة داخل أحد المساجد بمنطقة السلام بالقاهرة، وتبين أنه لا توجد شبهة جنائية وأنه لقي ربه نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

كشفت المعلومات الأمنية أن الجهات المعنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من إحدى المستشفيات بوصول شاب متوفى، وانتقلت قوات الشرطة لمكان البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة. وتبين أن الجثمان لشاب في العقد الرابع من العمر، يرتدي كامل ملابسه، دون وجود أي إصابات ظاهرية.

ووفقًا للتحريات، كان الشاب يقف وسط المصلين لأداء الصلاة عندما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وسقط مغشيًا عليه داخل المسجد، قبل أن يفارق الحياة.


ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتصرف.

