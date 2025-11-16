جهود مكثفة للعثور على جثة شاب غرق في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

18 حجم الخط

كثفت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للعثور على الشاب إمام بلال، 23 عامًا، الذي لقي مصرعه إثر سقوطه في مياه الرياح التوفيقي، بقرية أمياي بمحافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية القليوبية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ إلى الموقع وبدأت عمليات تمشيط دقيقة للبحث عن جثمان الشاب باستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان سرعة العثور عليه.

وشهدت المنطقة حضورًا مكثفًا من أهالي القرية، الذين توافدوا لتقديم الدعم والمساعدة لفرق الإنقاذ، في ظل حالة من الحزن والصدمة بين السكان.

كما قامت الأجهزة الأمنية بتحرير المحضر اللازم بالحادثة، فيما يواصل رجال الإنقاذ جهودهم المكثفة لإتمام عمليات البحث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

