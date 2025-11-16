الأحد 16 نوفمبر 2025
جهود مكثفة للعثور على جثة شاب غرق في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

كثفت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للعثور على الشاب إمام بلال، 23 عامًا، الذي لقي مصرعه إثر سقوطه في مياه الرياح التوفيقي، بقرية أمياي بمحافظة القليوبية.

محافظ القليوبية يشهد تجربة محاكاة لتصريف مياه الأمطار استعدادًا لموسم الشتاء

رئيس تجارية القليوبية: شراكات قناة السويس مع الشركات العالمية تعكس ثقة المستثمرين

وتلقت الأجهزة الأمنية القليوبية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ إلى الموقع وبدأت عمليات تمشيط دقيقة للبحث عن جثمان الشاب باستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان سرعة العثور عليه.

وشهدت المنطقة حضورًا مكثفًا من أهالي القرية، الذين توافدوا لتقديم الدعم والمساعدة لفرق الإنقاذ، في ظل حالة من الحزن والصدمة بين السكان.

كما قامت الأجهزة الأمنية بتحرير المحضر اللازم بالحادثة، فيما يواصل رجال الإنقاذ جهودهم المكثفة لإتمام عمليات البحث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

