الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة هولندا وليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة

هولندا
هولندا
18 حجم الخط

يستضيف هولندا نظيره ليتوانيا، في العاصمة الهولندية أمستردام، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأخيرة بالمجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويحتاج منتخب هولندا لتحقيق التعادل فقط على ملعبه أمام ليتوانيا، متذيل ترتيب المجموعة السابعة، ليحجز مقعده في كأس العالم 2026 التي ستقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

 

ويملك منتخب هولندا 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، متقدمًا بثلاث نقاط وبفارق 12 هدفًا على بولندا صاحب الوصافة.

موعد مباراة هولندا وليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2026


وتنطلق صافرة مباراة هولندا ضد ليتوانيا في الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لتصفيات أوروبا، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب ريد بول أرينا.


القنوات الناقلة لمباراة هولندا وليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2026


تنقل قناة beIN SPORTS 2 HD القطرية المباراة بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها الناقل الرسمي لتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026
 

1- منتخب هولندا: 17 نقطة من 7 جولات
2- منتخب بولندا: 14 نقطة من 7 جولات
3- منتخب فنلندا: 10 نقاط من 8 جولات
4- منتخب مالطا: مالطا: 5 نقاط من 7 جولات
5- منتخب ليتوانيا: 3 نقاط من 7 جولات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هولندا ليتوانيا كأس العالم كاس العالم 2026 هولندا وليتوانيا

مواد متعلقة

دومفريس يزيد من متاعب هولندا قبل مباراة حسم التأهل لكأس العالم

هولندا تتعادل مع بولندا وتؤجل حلم الصعود إلى المونديال (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

66.68 جنيها سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية