موعد مباراة هولندا وليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة

يستضيف هولندا نظيره ليتوانيا، في العاصمة الهولندية أمستردام، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأخيرة بالمجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويحتاج منتخب هولندا لتحقيق التعادل فقط على ملعبه أمام ليتوانيا، متذيل ترتيب المجموعة السابعة، ليحجز مقعده في كأس العالم 2026 التي ستقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

ويملك منتخب هولندا 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، متقدمًا بثلاث نقاط وبفارق 12 هدفًا على بولندا صاحب الوصافة.

موعد مباراة هولندا وليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2026



وتنطلق صافرة مباراة هولندا ضد ليتوانيا في الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لتصفيات أوروبا، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب ريد بول أرينا.



القنوات الناقلة لمباراة هولندا وليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2026



تنقل قناة beIN SPORTS 2 HD القطرية المباراة بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها الناقل الرسمي لتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026



1- منتخب هولندا: 17 نقطة من 7 جولات

2- منتخب بولندا: 14 نقطة من 7 جولات

3- منتخب فنلندا: 10 نقاط من 8 جولات

4- منتخب مالطا: مالطا: 5 نقاط من 7 جولات

5- منتخب ليتوانيا: 3 نقاط من 7 جولات

