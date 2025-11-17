المخرجة المغربية مريم التوازني: بطلة فيلم "زنقة مالقة" عمرها 80 عاما (فيديو)

18 حجم الخط

قالت المخرجة المغربية مريم التوازني مخرجة فيلم “زنقة مالقة” إنها سعيدة بمشاركة الفيلم في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة بالنسبة لها.

وأضافت “مريم” خلال لقائها مع “فيتو” أن هذا الفيلم واجه صعوبات عديدة ومنها أن بطلة الفيلم عمرها 80 عاما وتصوير العمل كان يستغرق ساعات طويلة ليل ونهار، والمشاهد تم تصويرها في الشارع خارج الاستديو.

الفيلم للمخرجة مريم التوزاني، ويشارك ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي هذا العام..



قصة فيلم زنقة مالقة

تدور قصة الفيلم حول امرأة إسبانية تبلغ من العمر 80 عاما، تعيش بمفردها في طنجة بالمغرب، وتستمتع بحياتها اليومية، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تصل ابنتها من مدريد لبيع الشقة التي لطالما سكنتها، وفي وسط اصرارها وعزمها على البقاء، تبذل "أنخيليس" قصارى جهدها لاستعادة منزلها وممتلكاتها، وفجأةً، تكتشف الحب والإثارة من جديد.

