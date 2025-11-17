كاملة أبو ذكري: شخصية “محمود عبدالظاهر” كتبت لخالد النبوي وشعرت بالخوف عند العمل معه

18 حجم الخط

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 46 للنجم خالد النبوي، إنها شعرت أن الروائي الكبير بهاء طاهر كتب شخصية “محمود عبد الظاهر” لخالد النبوي، مؤكدة أنه كان حلما كبيرا لها أن يشارك خالد النبوي في مسلسل “واحة الغروب”.

وأوضحت كاملة أن شخصية “محمود عبد الظاهر” لم تكن سهلة ابدًا، موضحة أنها شعرت بالخوف عند العمل مع النبوي لأنه سبق وشارك مع أكبر المخرجين في مصر والعالم العربي وعلى رأسهم يوسف شاهين.

وأكدت المخرجة أن خالد النبوي فنان لا يوجد له مثيل، موضحة أنها أول مرة تجد ممثلا “قلبه على الشغل” بهذا الشكل، موضحة: “احنا الاتنين بنفكر واحنا الاتنين مبنامش ليخرج العمل بأفضل شكل، فخالد كان حريصا على أصغر التفاصيل فيرشح لي كتبًا وروايات تتعلق بالشخصية وحتى يسأل عن الطريقة الصحيحة للأداء، مضيفة أنها تعلمت الكثير من خالد النبوي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

