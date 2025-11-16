خالد النبوي: نور الشريف قالي متستناش الفرصة تجيلك.. ومحمد عبد العزيز علمني الالتزام

18 حجم الخط

تحدث الفنان خالد النبوي عن الفنانين الكبار والأساتذة الذين تعلم منهم وأثروا في مسيرته الفنية، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها منذ قليل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46.

نصيحة نور الشريف وحسين فهمي

وذكر النبوي نصيحة نور الشريف له، فقال: “كان ديما بيقول لى متقعدش مستني الفرصة المناسبة تيجي لك، وتقعد في البيت مستني لازم ديما تكون متواجد بأفضل الموجود والمعروض عليك”.

واضاف النبوي أن الفنان حسين فهمي كان دائما ينصحه بالنظر لما قدمه، فقال: “أنت عارف انت عملت ايه في الدور ده ولا لا، مؤكدًا ان حسين فهمي كان ينتظر أن يتصل به المخرجين للتأكيد على العمل لأكثر من عامين ولكن في نفس الوقت يعمل على نفسه كفنان حتى يكون مستعد عندما تأتي الفرصة”.

دور المخرج الكبير محمد عبد العزيز

وأكد أن المخرج الكبير محمد عبد العزيز هو أول من أعطاه دور بطولة كبيرة وهو من علمه ما هي السينما وما هو الانضباط الحقيقي الذي يجب أن يتحلى به كل فنان.

المسؤولية الفنية

وعن حفاظه على مسؤوليته الفنية قال النبوي: “أنا شايف قبلي كتير ونفسي أكون جزء من التاريخ، لذلك الأضواء السريعة التي أتت عقب فيلم المهاجر لم (تضرب في دماغي) واستطعت الحفاظ على الفنان خالد النبوي قبل النجم”.

وأضاف: “من قبلي كان حسين فهمي ونور الشريف وأحمد زكي وغيرهم الكثير من العظماء من استطاعوا ترك بصمتهم في التاريخ وأمل أن أتبعهم يوما ما”.

