الإثنين 17 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

برنامج فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيتو
يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الإثنين 17 نوفمبر الجاري، العديد من الفعاليات والندوات وعروض الأفلام ضمن برنامج الدورة السادسة والأربعين من عمر المهرجان والتي افتتحت مساء الأربعاء الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم 

 الساعة 12:00 مساء
- زنقة مالقة (Calle Malaga).. المسرح الكبير
- عزة (Azza).. المسرح الصغير 
- عظة إلى الفراغ (Sermon to the Void).. مسرح الهناجر
- قنديل أم هاشم (The Lamp of Umm Hashim).. سينما الهناجر 
- حدث ذات مرة في الأناضول (Once Upon a Time in Anatolia).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية
- ليس ما تعتقد (Not What You Think).. سينما الزمالك 1
- إيماجو (Imago).. مركز الإبداع الفني 
الساعة 3:00 مساء
- برنامج الأفلام القصيرة ٣ (Short Film Program 3).. المسرح الكبير
- حبيبي حسين (Habibi Hussein).. المسرح الصغير 
- أمهات صغيرات (Young Mothers).. مسرح الهناجر
- فرانز (Franz).. سينما الهناجر 
- ابن (A Son).. سينما الزمالك 1
- عن الجسد والروح (On Body and Soul).. مركز الإبداع الفني 
الساعة 6:00 مساء
- ثريا حبي (Souraya, Mon Amour).. المسرح الكبير.. (عرض جالا)
- الجولة 13 (Round 13).. المسرح الصغير (عرض جالا)
- ذروة كل شيء (Peak Everything).. مسرح الهناجر
- الرجل الذي فقد ظله (The Man Who Lost His Shadow).. سينما الهناجر 
- برنامج الأفلام القصيرة ٢ (Short Film Program 2).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية
- أوديسة البهجة (The Odyssey of Joy).. سينما الزمالك 1
- ماذا تقول تلك الطبيعة لك (What Does That Nature Say to You).. سينما الزمالك 2
- بند عمل (Action Item).. مركز الإبداع الفني
- حمقى على النار (Fools on Fire).. فوكس مول مصر 5
- أقسم (I Swear) فوكس سيتي سنتر ألماظة 10 
الساعة 9:00 مساء
- الأشياء التي تقتلها  (The Things You Kill).. المسرح الكبير (عرض جالا)
- باب (Baab).. المسرح الصغير (عرض جالا)
- كانتو (Kanto).. مسرح الهناجر
- السراب  (The Mirage).. سينما الهناجر 
- قطة جحيمية (Hellcat).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية
- رسائل من شارع وولف (Letters from Wolf Street).. سينما الزمالك 1
- ران (Ran).. مركز الإبداع الفني 
- صفصافة (Zafzifa).. فوكس مول مصر 4
- كلب ساكن (Dead Dog).. فوكس سيتي سنتر ألماظة 10

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

2:00  - 3:30 مساء.. حلقة نقاش " الإنتاج المشترك: بين الهوية ومتطلبات السوق".. المتحدثون: مي زايد، علي العربي، رولا ناصر، ديفيك جرافر.. تُدير الجلسة: إنجي محي الدين.. (فندق سوفتيل - أوبليسك 2).. حاملو البطاقات

