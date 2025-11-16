الأحد 16 نوفمبر 2025
مصادر طبية تؤكد استقرار الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت

الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير عمر خيرت
أكدت مصادر طبية أن الحالة الصحية للموسيقار الكبير عمر خيرت مستقرة تمامًا، وذلك بعد نقله إلي أحد المستشفيات خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية. 

وطمأنت المصادر محبي الموسيقار وجمهوره العريض في مصر والعالم العربي، مؤكدة أنه يتماثل للشفاء بشكل جيد وأنه ليس في حالة حرجة تستدعي القلق.

واعتذر عمر خيرت لجمهوره ومحبيه عن أي حفلات أو مشاركات فنية كان من المقرر إحياؤها خلال الفترة القادمة حتى تعافيه.

وجاءت الأزمة الصحية عقب التألق اللافت للموسيقار عمر خيرت في حفل افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي بحديقة تلال الفسطاط بمصر القديمة، حيث قدم واحدة من أجمل أمسياته الموسيقية على الإطلاق.

 

ومن جانبه طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الموسيقار الكبير عمر خيرت على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة ناتجة عن التهاب رئوي إثر نزلة شعبية خلال الأيام الماضية.

وأوضح مصطفى كامل أنه تواصل مع السيدة نيفين نظيف، زوجة شقيقه عثمان خيرت والمسؤولة عن تنظيم حفلاته، والتي أكدت أن حالته مستقرة وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويجري عدة فحوصات وأشعة على الصدر، مشيرة إلى أن الموسيقار الكبير يتماثل للشفاء ويطمئن جمهوره.

وتمنى نقيب الموسيقيين الشفاء العاجل لعمر خيرت، مؤكدًا مكانته الكبيرة في قلوب محبيه ودوره المهم في إثراء الحركة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

ويعتبر عمر خيرت أحد أبرز وأهم الموسيقيين والملحنين في العالم العربي، حيث قدم على مدار عقود طويلة روائع موسيقية أثرت المكتبة الفنية العربية وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الثقافية للمنطقة، مما يجعل أي خبر يتعلق بصحته محط اهتمام واسع النطاق.

ويتطلع الجمهور ومحبو الموسيقى إلى عودة الموسيقار القدير قريبًا إلى نشاطه الفني المعتاد، بعد أن يتجاوز هذه الوعكة البسيطة، ليواصل إبداعاته التي طالما أبهجت الملايين وأثرت وجدانهم بألحانه الساحرة والمميزة.

