حين تعانق الموسيقى الذاكرة، عمر خيرت يعزف على أوتار القلوب بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)

في سيمفونية وجدانية متكاملة، جمعت بين وهج الإحساس ورقي الأداء تألّق الموسيقار العالمي عمر خيرت على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، التي تُقام هذا العام تحت شعار "كوكب الشرق أم كلثوم"، احتفاءً بمرور خمسين عامًا على رحيلها.

ومن حالة السكون المهيب إلى بهجة الفن ودفء الألحان، اعتلى عمر خيرت المسرح بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، ليأخذ الجمهور في رحلة موسيقية بين الذاكرة والخيال، تناثرت الألحان كالعطور الساحرة، وتدفقت المشاعر بين الأبيض والأسود من مفاتيح البيانو، فظهرت ملامح مصر في معزوفاته بحضارتها، قوتها، حنينها، شجنها.

وقدّم خيرت مجموعة من أشهر مؤلفاته التي شكّلت جزءًا من الوجدان الجمعي للمصريين، منها:" افتتاحية مصرية، خلي بالك من عقلك، هي دي الحياة، حبيبة، في هويد الليل، العاصفة، ليلة القبض على فاطمة، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوى، الداعية (صولو كمان)، إعدام ميت، مصر يا أطهر قلب، الممر، تيمور وشفيقة، خايف من بكرة ليه، الخواجة عبد القادر، عم صابر، عفوا أيها القانون، جيران الهنا، عارفة، مافيا، البخيل وأنا، إنت المصري، قضية عم أحمد، وفيها حاجة حلوة".

مع ختام الحفل، حين تعانق الموسيقى الذاكرة… ينتفض القلب كان عمر خيرت قد صنع سيمفونية وجدانية متكاملة، جمعت بين وهج الإحساس ورقي الأداء، لتؤكد مجددًا أن الموسيقى الجادة ليست ترفًا، بل رسالة نبيلة تعبّر عن وجدان أمة تؤمن بالجمال والسمو.

وفي نهاية الحفل غادر الجمهور القاعة منتفض القلب بعد أن تعايش مع أنغام عمر خيرت التي لعبت على أوتار القلوب قبل الآلات، لتعانق الموسيقي الذاكرة لتبقى هذه الأمسية من أبرز لحظات مهرجان الموسيقى العربية هذا العام.

