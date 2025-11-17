ننشر شروط مسابقة تصميم شعار جديد لجامعة المنيا وآخر موعد للتقديم

18 حجم الخط

أعلنت جامعة المنيا عن مسابقة لاعادة تصميم شعار خاص لها احتفالًا بيوبيلها الذهبي، حيث أنشئت الجامعة عام 1976، وتحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على تأسيسها.

وأكدت الجامعة خلال الإعلان ضرورة أن يكون الشعار الجديد معبرًا عن خصوصية الهوية الثقافية والحضارية لمحافظة المنيا، عروس الصعيد وموطن رأس نفرتيتي رمز الجمال والإبداع، وبما يعزز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا.

شروط مسابقة تصميم شعار جديد لجامعة المنيا

وحددت الجامعة مجموعة من الشروط نرصدها فيما يلي:



1. استلهام روح التصميم من الشعار الحالي للجامعة، مع الحفاظ على رأس نفرتيتي كعنصر بصري رئيسي يعبّر عن الأصالة والهوية الثقافية للمكان.

2. أن يعكس الشعار قيم الجامعة في العلم والابتكار والتنمية والانتماء الوطني.

3. أن يكون التصميم مناسبًا للاستخدام في جميع الوسائط الرقمية والمطبوعة (الأعلام – اللافتات – المراسلات الرسمية – الموقع الإلكتروني…)، وأن يسمح التصميم باضافة اسم الكلية باللغتين العربية والانجليزية بالاضافة الى اسم الجامعة بالنسبة لشعارات الكليات المختلفة (حيث يفضل استخدام نفس الشعار للكليات مع اضافة اسم الكلية واسم الجامعة بالوان للكتابة تميز كل كلية)

4. يحق لكل مشارك أو فريق تقديم تصميم واحد فقط مرفقًا به شرح مختصر يوضح فكرة الشعار ودلالاته.

5. بمجرّد المشاركة في المسابقة، فإن المتسابق يهدي التصميم لجامعة المنيا.

وحددت الجامعة الفئات المستهدفة من مسابقة تصميم شعارها الجديد، وهم طلاب الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجون، والفنانون والمصممون من داخل محافظة المنيا وخارجها.

جوائز مسابقة تصميم شعار جديد لجامعة المنيا

يحصل الفائز أو الفريق الفائز في المسابقة على ما يلي:

شهادة تقدير من جامعة المنيا

جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه

اعتماد تصميمه ليصبح الهوية الرسمية الجديدة للجامعة

ويحق للجنة التحكيم، بعد اختيار الشعار الفائز، إجراء التعديلات اللازمة بما يتناسب مع احتياجات الجامعة، مع استدعاء صاحب أو أصحاب التصميم الفائز لمناقشة التفاصيل.

موعد التقديم لمسابقة تصميم شعار جديد لجامعة المنيا

أكدت إدارة الجامعة أنها تستقبل المشاركات حتى يوم الأحد 30 نوفمبر 2025.

ويُرسل التصميم بصيغة صورة عالية الجودة (لا تقل عن 300 DPI) عبر البريد الإلكتروني: president@mu.edu.eg

(وسيتم ارسال تأكيد بالاستلام على نفس الميل المرسل منه)

أو يتم تسليم نسخة مطبوعة ونسخة رقمية إلى مكتب الدكتور رئيس الجامعة.

