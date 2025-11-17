إحالة أوراق سمكري الإسكندرية المتهم بقتل شخص بمشاركة آخرين للمفتي

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود الشربيني محمود والمستشار محمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد حمدان وكيل النائب العام لنيابة الدخيلة وسكرتير المحكمة أحمد السيد، إحالة أوراق المتهم الأول "م.م.ا" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامه باستعراض القوة والعنف والقتل العمد من غير سبق إصرار وترصد.

وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل في يناير للنطق بالحكم، وأمرت استمرار حبس المتهمين.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 13956 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بمشاجرة وقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه وإصابته مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، قيام كل من؛ "م.م.ا" فني طلاء سيارات و" م.ع.ا" فني طلاء سيارات، و" م.ج.ع" جزار و" ا.ج.ع" عاطل و" ا.ج.ع" عاطل و" م.ج.ع" عاطل، باستعراض القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه " ع.ال.ا" و" ال.ا.ا" قاصدين ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهما، وقد اقترن هذه الجريمة جناية ـخرى، هي في ذات الزمان والمكان، قتلوا المجني عليه " ع.ال.ا" عمدا، من غير سبق إصرار وترصد، وأنه على إثر مشادة بين المتوفى والمتهم الثاني، أشهر في عقبة كلا من المتهمين سلاحا أبيض سكين، ومطوة، وتعدى الأول، بأن سدد طعنة للمتوفى بالسلاح الأبيض استقرت أعلى يمين الصدر حال تواجد باقي المتهمين بمحل الواقعة شادين من أزره ومرتضين نتاج فعله، قاصدين إزهاق روحه، وتعدوا على والد المجني عليه بالضرب، وعقب نقل المجني عليه لتلقي العلاج توفي متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

