عالم أزهري: برنامج "دولة التلاوة" جمع المصريين حول كتاب الله

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أن برنامج "دولة التلاوة"، يمثل خطوة عظيمة أعادت للقراءة المصرية ريادتها وهيبتها، مسلطًا الضوء على عظمة المصريين في قراءة القرآن الكريم واستحضار أسماء كبار القراء الذين صنعوا تاريخ التلاوة، مثل الشيخ محمد رفعت والمنشاوي والحصري ومصطفى إسماعيل، ممن "ملأوا الدنيا قرآنًا وعلّموا الناس كتاب الله".

المشروع جمع المصريين حول التلاوة

وأوضح “تمام” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج "حواء" على قناة الناس، أن البرنامج جمع المصريين حول القرآن وأعاد حضور التلاوة في القلوب، موجها الشكر لوزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا المشروع الذي وصفه بأنه محترم وجليل ويعيد لمصر مكانتها في محراب التلاوة.

توضيح الشبهة المتعلقة بعقل المرأة

وانتقل “تمام” للرد على الشبهة المتعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حول "نقصان عقل المرأة"، مؤكدًا أن الحديث مأخوذ خارج سياقه أحيانًا، وأنه في الحقيقة مدح للمرأة وليس ذمًا لها، مشيرًا إلى أن النبي وصف السائلة بأنها "جزلة" أي عاقلة راشدة.

وأشار إلى أن النقصان المذكور مرتبط بمواقف تتغلب فيها العاطفة على التفكير، وهو أمر فطري أودعه الله في النساء لحكم عظيمة تتعلق بالرحمة والتربية، وليس نقصًا دائمًا أو ثابتًا.

شهادة المرأة: سياق وغاية

أوضح أن مساواة شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل وردت في سياق المعاملات المالية فقط، نظرًا لطبيعة الخبرة في ذلك العصر، مستشهدًا بقول القرآن: "أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى".

وأضاف أن المرأة كاملة التكليف الشرعي؛ فلو كانت ناقصة العقل لما كُلِّفت بالصلاة والصوم والحج والزكاة، لافتًا إلى أن هناك مجالات لا تُقبل فيها شهادة الرجال أصلًا، مثل مسائل النساء الخاصة كالرضاع والحيض، ما يؤكد أن الشهادة مرتبطة بالخبرة والدراية لا بنقص القيمة.

