دولة التلاوة الكبرى، أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية في مصر والعالم العربي

18 حجم الخط

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن مصر شهدت هذا الأسبوع حدثًا قرآنيًا استثنائيًا، تمثل في أضخم مسابقة تلفزيونية قرآنية تحت اسم "دولة التلاوة الكبرى"، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجذبت اهتمام المشاهدين في مصر وعدد من الدول العربية، لتصبح حديث الترند خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

المسابقة: استمرار لريادة مصر في تلاوة القرآن

وأوضح الجندي خلال حلقة برنامج "مع الناس" على قناة الناس، أن المسابقة تأتي في إطار استمرار مصر في ريادة فن تلاوة القرآن الكريم، والبحث عن الأصوات المتميزة التي تجمع بين جمال الصوت ودقة الأحكام وحسن الأداء، مستلهمين بذلك نهج أعلام دولة التلاوة في مصر عبر العصور، من الشيخ محمد رفعت وصولًا إلى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

مراحل دقيقة وتحكيم شامل

وأشار إلى أن المسابقة لم تقتصر على الحفظ فحسب، بل شملت مراحل دقيقة من التحكيم، مع مراعاة الأداء الصوتي، الحفظ، مقامات الصوت، ومهارات الإلقاء التلفزيوني والإذاعي، لضمان تقديم تجربة قرآنية متكاملة للمشاهدين، مع الالتزام بالمستويات العمرية المختلفة للمشاركين من الصغار إلى الشباب.

مصر والقرآن: عشق متجذر عبر الأجيال

أكد الجندي أن المسابقة تعكس العلاقة العميقة بين مصر والقرآن الكريم منذ دخول الشرع الشريف إلى أرضها، حيث أصبح القرآن جزءًا من وجدان المصريين في القرى والشوارع والمساجد والإذاعات، مؤكدًا استمرار قصة عشق مصرية للقرآن الكريم عبر الأجيال.

أكثر من خمس مراحل تنافسية

وأضاف الجندي أن المسابقة شملت أكثر من خمس مراحل تنافسية، بدءًا من المرحلة الابتدائية في كل محافظة، مرورًا بـ مرحلة التصفية الأولية والنهائية، وصولًا إلى التأهيل للمسابقة الكبرى، مع التأكيد على عدم السماح بأي هفوة أو خطأ، ما أظهر مستوى استثنائي من الحفظ والإتقان.

