منتخب أيرلندا يخطف فوزا قاتلا من المجر 2/3 ويصعد لملحق كأس العالم 2026

خطف منتخب أيرلندا فوزا قاتلا من مضيفه المجر بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لتصفيات أوروبا، ليصعد إلى الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

سجل تروي باروت هاتريك لمنتخب أيرلندا في الدقائق 15 و80 و90+6، بينما أحرز هدفي المجر, دانييل لوكاش في الدقيقة 3 وفارجا في الدقيقة 37.

منتخب أيرلندا يصعد لملحق كأس العالم 2026

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب أيرلندا إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف منتخب البرتغال المتصدر برصيد 13 نقطة، ليصعد إلى الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

بينما صعد منتخب البرتغال مباشرة إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر المجموعة.

ويقام الملحق خلال شهر مارس المقبل، بين 16 منتخبا أوروبيا ليصعد منهم 4 إلى المونديال.

