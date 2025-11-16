الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان 1.5% خلال أكتوبر

سلطنة عمان
سلطنة عمان
18 حجم الخط

 ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في سلطنة عمان على أساس سنوي خلال أكتوبر 2025 بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

معدل التضخم في سلطنة عمان

وسجل متوسط التضخم للسلطنة خلال الفترة من يناير، حتى أكتوبر 0.9%، أما متوسط مجموعة السلع الشخصية المتنوعة سجل خلال الفترة نفسها 6.6%، وفق بيانات المركز  الوطني للإحصاء والمعلومات.

وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان خلال أكتوبر بنسبة 0.4%، عن شهر سبتمبر الذي سجل خلاله ارتفاعا بنسبة 1.1%، وخلال أغسطس ارتفع معدل التضخم العام 0.5%.

تراجع التضخم في ألمانيا إلى 2.3% خلال شهر أكتوبر

سلطنة عمان ترفض مخططات نتنياهو التوسعية: انتهاك صارخ للقانون الدولي

وسجّل التضخم في قطاع الخبز والحبوب 0.2% مقابل 0.5% في الشهر المماثل من العام الماضي، وقطاع اللحوم سجّل 0.3% مقابل %0.1-، والأسماك 1.9% مقابل 5.6%، والحليب والجبن والبيض 0.2% مقابل 0.9%، والزيوت والدهون -0.1% مقابل 0.5%، والفواكه 2.3% مقابل -0.4%، والخضروات 3.4% مقابل -3.7%، والحلويات 0.5% مقابل 3.7%، والأغذية غير المصنفة تحت بند آخر -0.1% مقابل 3%، والمشروبات غير الكحولية 0.0% مقابل -0.1%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضخم سلطنة عمان مؤشر أسعار المستهلك متوسط التضخم للسلطنة معدل التضخم العام

مواد متعلقة

لفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر، سفارة عمان بالقاهرة تنظم مؤتمر «The Investor»

سفارة سلطنة عمان بالقاهرة تعزي مصر في حادث قطار مطروح

الأكثر قراءة

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

رسائل السيسي أبرزها، تفاصيل افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكايات المسجد الأموي في دمشق وقصة أبوابه ومآذنه

اليوم الدولي للتسامح، علماء الدين يبرزون مكانته في الإسلام كقانون للعلاقات الإنسانية

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

المزيد
الجريدة الرسمية