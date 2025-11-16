ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان 1.5% خلال أكتوبر

18 حجم الخط

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في سلطنة عمان على أساس سنوي خلال أكتوبر 2025 بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

معدل التضخم في سلطنة عمان

وسجل متوسط التضخم للسلطنة خلال الفترة من يناير، حتى أكتوبر 0.9%، أما متوسط مجموعة السلع الشخصية المتنوعة سجل خلال الفترة نفسها 6.6%، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان خلال أكتوبر بنسبة 0.4%، عن شهر سبتمبر الذي سجل خلاله ارتفاعا بنسبة 1.1%، وخلال أغسطس ارتفع معدل التضخم العام 0.5%.

وسجّل التضخم في قطاع الخبز والحبوب 0.2% مقابل 0.5% في الشهر المماثل من العام الماضي، وقطاع اللحوم سجّل 0.3% مقابل %0.1-، والأسماك 1.9% مقابل 5.6%، والحليب والجبن والبيض 0.2% مقابل 0.9%، والزيوت والدهون -0.1% مقابل 0.5%، والفواكه 2.3% مقابل -0.4%، والخضروات 3.4% مقابل -3.7%، والحلويات 0.5% مقابل 3.7%، والأغذية غير المصنفة تحت بند آخر -0.1% مقابل 3%، والمشروبات غير الكحولية 0.0% مقابل -0.1%.

