تراجع التضخم في ألمانيا إلى 2.3% خلال شهر أكتوبر

18 حجم الخط

أكد مكتب الإحصاءات الفيدرالي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في البلاد خلال شهر أكتوبر إلى 2.3% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع البيانات الأولية الصادرة سابقا.

تراجع التضخم في ألمانيا

وأوضح المكتب أن معدل التضخم المنسق وفقًا للمعايير الأوروبية، والمستخدم للمقارنة بين دول الاتحاد الأوروبي، قد بلغ 2.4% في سبتمبر الماضي، وفقا لرويترز.

ويأتي هذا التراجع في التضخم بعد أشهر من السياسات النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي بهدف كبح ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو، والتي بدأت تؤتي ثمارها تدريجيًا مع انخفاض تكاليف الطاقة والمواد الغذائية.

ويرى محللون أن اقتراب التضخم الألماني من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% يعزز التوقعات بإمكانية تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمر اتجاه الأسعار في التراجع خلال الأشهر القادمة.

ارتفاع ثقة الشركات الألمانية

سجلت ثقة الشركات الألمانية ارتفاعًا ملحوظًا خلال أكتوبر، في مستهل الربع الرابع من العام، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2022، في مؤشر يعزز الآمال بأن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ يتجاوز عامين من الانكماش.

أظهر مسح معهد «إيفو» أن مؤشر التوقعات ارتفع في أكتوبر إلى 91.6 نقطة، مقابل 89.8 نقطة معدلة في سبتمبر، ليتجاوز توقعات المحللين عند 90 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر تقييم الأوضاع الحالية على نحو غير متوقع.

تحسن النشاط الاقتصادي

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست: إن الشركات ما زالت متفائلة بتحسن النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل، إلا أنها قيّمت أوضاع الأعمال الحالية على أنها «أضعف قليلًا».

النتائج الجديدة تدعم مؤشرات أخرى صدرت نهاية الشهر الماضي، أظهرت ارتفاع نشاط القطاع الخاص الألماني في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ 2023؛ ما يمنح اقتصاد منطقة اليورو أرضية أكثر صلابة.

شهد الاقتصاد الألماني انكماشًا خلال العامين الماضيين، بينما لا تزال التوقعات لنمو 2025 ضعيفة. ويعاني قطاع الصناعة خصوصًا من تحديات هيكلية تشمل البيروقراطية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.