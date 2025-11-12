لفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر، سفارة عمان بالقاهرة تنظم مؤتمر «The Investor»

18 حجم الخط



تحرص سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة على دعم الفرص الاستثمارية للمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر أمام المستثمرين العُمانيين.

وتنظم سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة بلاك دايموند لتنظيم المؤتمرات والمعارض، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor» تحت شعار «مصر – عُمان.. أرض الفرص» يوم الخميس 20 نوفمبر 2025.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كل من السلطنة ومصر، لا سيما القطاع العقاري في ظل المستهدفات التنموية الطموحة، والمشروعات الرائدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ومدينة السلطان هيثم في سلطنة عُمان.

يتضمن المؤتمر جلستين نقاشيتين موسّعتين بمشاركة وزراء ومسؤولين ومديري هيئات من البلدين، إلى جانب نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين، لمناقشة الفرص الاستثمارية والتحديات المحتملة، والخروج بتوصيات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسلطنة عُمان.

من جانبه، قال السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة: “يأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص السفارة على دعم المستثمرين المصريين في سلطنة عُمان وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر أمام المستثمرين العُمانيين، بما يعزز العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين الشقيقين”.

وأشار السفير الرحبي إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغ نحو مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري إلى 858 مليون دولار خلال عام 2024، مع تأكيد استعداد سلطنة عُمان لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين عبر القنوات الرسمية والتعاون المباشر مع الحكومة المصرية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الخاصين.

وأوضح المهندس أحمد صبور، الأمين العام لمؤتمرات «The Investor»: “يمثل المؤتمر منصة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في البلدين، خصوصًا القطاع العقاري، حيث تمتلك سلطنة عُمان مشاريع مميزة مثل مدينة السلطان هيثم التي تستوعب نحو 100 ألف نسمة وتضم 20 ألف وحدة سكنية و19 حيًا متكاملًا”.

وأكد صبور أن خبرات المطورين المصريين في تنفيذ مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة يمكن نقلها إلى السوق العُمانية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

بدوره، قال الكاتب الصحفي أحمد أبو رية، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك دايموند: “تأتي مؤتمرات The Investor كمنصة حوار بين المستثمرين وصُنّاع القرار لرصد التحديات التي تواجه الاستثمارات المشتركة وتقديم توصيات لتذليلها، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية والإنجازات التشريعية في مجال الاستثمار والتنمية”.

وأشار أبو رية إلى أن المؤتمر يتيح لقاءات مباشرة بين المستثمرين المصريين والعُمانيين لإقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع المتبادل، إضافةً إلى إعداد توصيات تُقدَّم للحكومة المصرية لتعزيز التسهيلات والإعفاءات التي تدعم التجارة والاستثمار بين البلدين.

