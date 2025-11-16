18 حجم الخط

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4177 لسنة 2025، بتعيين الدكتور أحمد عبد العزيز نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يأتي هذا القرار عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من الخميس 7 أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة.

ويتولى الدكتور أحمد عبد العزيز مهام نائب رئيس مجلس الإدارة للمدة المتبقية من تشكيل المجلس الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.

ويمتلك الدكتور أحمد عبد العزيز خبرة تنفيذية وقيادية تمتد لأكثر من 25 عامًا في قطاع التأمين، حيث يشغل حاليًا منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة خلال الفترة من 2021 وحتى يونيو 2025، وسبق له تولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خلال الفترة من 2016 إلى 2021.

وإلى جانب خبراته المحلية، يتمتع الدكتور عبد العزيز بخبرة دولية؛ إذ عمل في شركة الراجحي تكافل بالرياض كرئيس لتأمينات الحياة بين 2009 و2012، ثم كرئيس فني للشركة خلال الفترة من 2012 إلى 2014. كما شارك في تأسيس عدد من شركات التأمين الناشئة في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وساهم بشكل مباشر في تحقيق معدلات نمو قوية، وتعزيز الربحية، وزيادة الحصة السوقية للشركات التي قادها. وقد لعب دورًا محوريًا في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة، بما أسهم في خفض التكاليف وزيادة الإيرادات والأرباح.

ويحمل الدكتور أحمد عبد العزيز بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس (1994)، إلى جانب اجتياز شهادة USMLE بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1998.

