الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أحمد عبد العزيز نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

د.أحمد عبدالعزيز
د.أحمد عبدالعزيز
18 حجم الخط

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4177 لسنة 2025، بتعيين الدكتور أحمد عبد العزيز نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يأتي هذا القرار عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من الخميس 7 أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة.

ويتولى الدكتور أحمد عبد العزيز مهام نائب رئيس مجلس الإدارة للمدة المتبقية من تشكيل المجلس الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.

ويمتلك الدكتور أحمد عبد العزيز خبرة تنفيذية وقيادية تمتد لأكثر من 25 عامًا في قطاع التأمين، حيث يشغل حاليًا منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة خلال الفترة من 2021 وحتى يونيو 2025، وسبق له تولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خلال الفترة من 2016 إلى 2021.

وإلى جانب خبراته المحلية، يتمتع الدكتور عبد العزيز بخبرة دولية؛ إذ عمل في شركة الراجحي تكافل بالرياض كرئيس لتأمينات الحياة بين 2009 و2012، ثم كرئيس فني للشركة خلال الفترة من 2012 إلى 2014. كما شارك في تأسيس عدد من شركات التأمين الناشئة في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وساهم بشكل مباشر في تحقيق معدلات نمو قوية، وتعزيز الربحية، وزيادة الحصة السوقية للشركات التي قادها. وقد لعب دورًا محوريًا في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة، بما أسهم في خفض التكاليف وزيادة الإيرادات والأرباح.

ويحمل الدكتور أحمد عبد العزيز بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس (1994)، إلى جانب اجتياز شهادة USMLE بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1998.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد عبد العزيز إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 2021 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الدكتور عبد العزيز الدكتور محمد فريد صالح مصر ودول مجلس التعاون الخليجي

مواد متعلقة

الرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية

بالأسماء، أعضاء اللجان العلمية بالأعلى للجامعات من جامعة القاهرة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 555 معاونًا للنيابة العامة من خريجي دفعة 2020

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 723 وكيلا ومساعدين للنيابة الإدارية

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 397 رئيسا للنيابة الإدارية

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 421 وكيلا عاما للنيابة الإدارية

الأكثر قراءة

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

رسائل السيسي أبرزها، تفاصيل افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكايات المسجد الأموي في دمشق وقصة أبوابه ومآذنه

اليوم الدولي للتسامح، علماء الدين يبرزون مكانته في الإسلام كقانون للعلاقات الإنسانية

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

المزيد
الجريدة الرسمية