الأحد 16 نوفمبر 2025
حوادث

10 مبادئ قضائية لمن له حق الحضانة للصغير بحكم القانون

الطفل الصغير
الطفل الصغير
أصدرت محكمة النقض مبدأ قضائيا بشأن حضانة الصغير ومن يحق له بحكم القانون أحقيته في الحضانة، وفيما يلي نستعرض ما أقرته المحكمة بشأن الحضانة. 

مبادئ من له الحق في حضانة الصغير 

1- تنازل الحاضنة عن الحضانة لا يعتد به ويحق لها الرجوع عنه.

2- إسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها ويحق لها المطالبة به بعد إسقاطها له

3- الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة.

4- لا يحق للحاضنة شغل مسكن الزوجية بعد بلوغ المحضون سن 15 عاما

5- لا يغير من ذلك بقاء الصغير فى يدها حتى بلوغه سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ولا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها بعد هذا السن

6- بقاء الصغير فى يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المقررة لا تتقاضى عنه الحاضنة أجر.

7- الحضانـة لا تنتقـل من حاضن إلى آخـر – ذكورا أو إناثا – إلا بحكـم قضائى

8- إذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه

9- حضانة الصغير ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة، لأنها الأشفق والأقدر على الحضانة

10- يعتبر الصغير البالغ لـ15 من العمر  قد بلغ سن المخاصمة القضائية فيخاصم ويختصم بشخصه.

محكمة النقض محكمة الأسرة حضانة الصغير أحكام محاكم الأسرة

