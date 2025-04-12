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تنويه مهم من المعاهد الأزهرية في فلسطين بشأن تسجيل الطلاب الجدد

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية في فلسطين، فيتو
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أعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين عن استئناف التسجيل في المعاهد الأزهرية للطلبة الجدد في المراحل الدراسية من الأول الإعدادي حتى الأول الثانوي.


وأضافت المعاهد الأزهرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن التسجيل يتم يوميا في فروع المعاهد الأزهرية (معهد غزة الديني ومعهد خانيونس الأزهري ومعهد شمال غزة).

فتح باب التسجيل للطلاب الجدد في المعاهد الأزهرية بفلسطين 

وفي وقت سابق أعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد في الفصل الدراسي الثاني  لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤م، في الصفوف من الأول الإعدادي حتى الأول الثانوي 


وأشارت أن التسجيل  يوميا في فروع المعاهد بقطاع غزة (معهد غزة، معهد خانيونس، معهد شمال غزة).
شروط التسجيل:


١. ان يكون الطالب او الطالبة حاصل على معدل ٩٥% فمافوق، في شهادة نهاية الفصل الأول لهذا العام. وكذلك نهاية العام الدراسي الماضي.
٢. رقم للوتس آب.. الذي سيتم عبره التواصل مع الطالب.

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