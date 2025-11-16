محافظ الدقهلية: هدفنا توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين

18 حجم الخط

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الأحد، على منطقتي الزعفران وابن زيد بمدينة المنصورة، للوقوف على ملفي النظافة ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري، بحضور المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة.

رفع التراكمات أولًا بأول، ومنع تكدس القمامة

وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة وتكثيف الحملات اليومية وتعزيزها بالمعدات اللازمة لضمان رفع التراكمات أولًا بأول، ومنع تكدس القمامة، والإزالة الفورية لكافة أشكال الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، كما وجه بالتنبيه على أصحاب المحال والمنازل بعدم إلقاء المخلفات بالشارع، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومتابعة عدم تكرار هذه المخالفات.

استراتيجية مستدامة للمتابعة الميدانية اليومية المباشرة.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الجولات جزء من استراتيجية مستدامة للمتابعة الميدانية اليومية المباشرة، مشيرا الى أن المحافظة مستمرة في حملاتها الميدانية، ولن نتهاون إطلاقًا مع أي تقصير في أداء الخدمات، ومشددًا على أن الهدف الاستراتيجي هو الارتقاء الدائم بالمظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وآمنة وملائمة لمواطني المحافظة.

