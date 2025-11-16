الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: هدفنا توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في جولة بالشوارع، فيتو
18 حجم الخط

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الأحد،  على منطقتي الزعفران وابن زيد بمدينة المنصورة، للوقوف على ملفي النظافة ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري، بحضور المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة.

رفع التراكمات أولًا بأول، ومنع تكدس القمامة

وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة وتكثيف الحملات اليومية وتعزيزها بالمعدات اللازمة لضمان رفع التراكمات أولًا بأول، ومنع تكدس القمامة، والإزالة الفورية لكافة أشكال الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، كما وجه بالتنبيه على أصحاب المحال والمنازل بعدم إلقاء المخلفات بالشارع، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومتابعة عدم تكرار هذه المخالفات.

استراتيجية مستدامة للمتابعة الميدانية اليومية المباشرة.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الجولات جزء من استراتيجية مستدامة للمتابعة الميدانية اليومية المباشرة، مشيرا الى أن المحافظة مستمرة في حملاتها الميدانية، ولن نتهاون إطلاقًا مع أي تقصير في أداء الخدمات، ومشددًا على أن الهدف الاستراتيجي هو الارتقاء الدائم بالمظهر الحضاري وتوفير بيئة  نظيفة وآمنة وملائمة لمواطني المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازالة كافة الاشغالات الحملات اليومية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المظهر الحضاري اللواء طارق مرزو تجمعات القمامة تكثيف الحملات اليومية جولة ميدانية مفاجئة رئيس مركز ومدينة رفع تجمعات القمامة محافظ الدقهلية مركز ومدينة المنصورة مدينة المنصورة ميدانية مفاجئة

مواد متعلقة

مرزوق: 4800 فرصة تدريبية مجانية لشباب الدقهلية داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

لدقائق معدودة، امطار غزيرة تضرب مدن الدقهلية (صور )

أهالي الدقهلية يشيعون جثامين 6 شباب غرقوا في محاولة هجرة غير شرعية

الأكثر قراءة

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

وزيرة التضامن: لدينا 48 ألف حضانة يعمل بها 254 ألف عامل و75% منها غير مرخص

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

كأس العين الدولية، موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الدوري المصري

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صوت صدح بالإيمان، أبرز المحطات في حياة الشيخ نصر الدين طوبار في ذكرى وفاته

تزامنا مع اليوم الدولي للتسامح، حكماء المسلمين يدعو لإعلاء قيم التسامح والحوار البناء

دار الإفتاء تواصل عقد مجالسها في مختلف المحافظات لنشر الوعي الديني

المزيد
الجريدة الرسمية