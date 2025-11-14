لدقائق معدودة، امطار غزيرة تضرب مدن الدقهلية (صور )

18 حجم الخط

تشهد محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، موجة تقلبات جوية حيث هطلت الأمطار الغزيرة لمدة دقائق وتسببت في تراكم وتجمعات المياه في الشوارع.

ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار

وكانت أكدت الأرصاد الجوية علي أن الأجواء الخريفية المطيرة، تستمر اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد.

وقد يصاحب السحب الرعدية بنسبة 30%، سقوط حبات البرد ونشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا وضربات للبرق مع السحب الرعدية وتشكل السيول على سيناء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22:23

درجة الحرارة الصغرى: 17:18



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22:23

درجة الحرارة الصغرى: 16:17



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16:17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:27

درجة الحرارة الصغرى: 20:19

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.