صناع فيلم "كان يا ماكان في غزة": أردنا كشف حياة الغزيين قبل المأساة

18 حجم الخط

حرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا، على تقديم مساحة واسعة للأفلام الفلسطينية، خاصة تلك التي تتناول معاناة الشعب في قطاع غزة وتكشف تفاصيل الحياة اليومية تحت الحصار.

ومن بين أبرز هذه الأعمال: فيلم "كان يا ما كان في غزة" الذي نجح في حصد جائزة أفضل فيلم عربي طويل في عرضه الأول بالمهرجان هذا العام.

فيلم كان ياما كان في غزة

الفيلم، وهو عمل روائي طويل مدته 87 دقيقة، يأتي بإنتاج مشترك بين فرنسا، فلسطين، ألمانيا، البرتغال، قطر، والأردن، ويعد واحدًا من أكثر الأعمال حضورًا في هذه الدورة نظرًا لعمقه الإنساني وجرأته في تناول الواقع الغزي.

تدور أحداث الفيلم في غزة عام 2007، حيث يتتبع حكاية يحيى، الطالب الذي تجمعه صداقة غير متوقعة مع أسامة، تاجر المخدرات طيب القلب، في إطار درامي يعكس تناقضات المجتمع الغزي وظروفه القاسية التي تدفع الأفراد إلى مصائر لم يختاروها.

الفيلم من توقيع المخرجين الشقيقين طرزان وعرب ناصر، المولودين في غزة عام 1988، واللذين أثبتا حضورهما على الساحة السينمائية العالمية من خلال أعمالهما السابقة، أبرزها الفيلم القصير "كوندوم ليد" الذي شارك في مهرجان “كان”، ثم فيلمهما الروائي الأول "ديجراديه" الذي عُرض ضمن أسبوع النقاد في المهرجان ذاته.

بوستر فيلم كان يا ما كان في عزة، فيتو

صناع فيلم كان ياما كان في غزة

وعلى هامش المهرجان، التقت فيتو صناع الفيلم للتعرف على كواليس العمل والصعوبات التي واجهتهم خلال تصوير قصة بهذه الحساسية.

المخرج طرزان ناصر قال لـ"فيتو": "الفيلم بالنسبة لي كان قرارًا بيني وبين شقيقي والمؤلف بأن نقدم عملًا مرتبطًا بحياة الناس، كنا نرغب في تقديم شيء يُلقي الضوء على الحياة في غزة بعد الأحداث الأخيرة، الجميع شاهد ما حدث، لكن ما لم يره الكثيرون هو شكل الحياة هناك قبل كل هذه التطورات، هؤلاء الناس يعيشون حصارًا ممتدًا لقضية عمرها أكثر من 100 عام.".

وأضاف: “الهدف الأساسي من الفيلم كان فتح نافذة للمشاهدين على تفاصيل لا يعرفونها عن الغزيين”، مشيرًا إلى أن العالم كله يدرك حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون من حصار وقتل، لكنه أراد تقديم صورة أعمق وأكثر إنسانية من خلال التفاصيل اليومية والعلاقات البشرية.

وتابع قائلًا: "شعرت بفخر كبير عند منح الفيلم جائزة أفضل فيلم عربي طويل في مهرجان القاهرة وذلك بعد أن حصد جائزة أفضل إخراج في مهرجان كان في وقت سابق، خطوة مميزة، ومنحتني دافعًا كبيرًا لمواصلة تقديم أعمال تعكس واقع أهل غزة."

بطل الفيلم مجد عيد

منتج الفيلم زياد سروجي قال لـ" فيتو": "أي فيلم في المطلق هو مجازفة، وخاصة عندما يكون فيلمًا مستقلًا عن غزة، فتكون تحدياته كبيرة، لكن عندما يوجد إيمان بالفكرة، كل التحديات تهون."، مضيفا: فوز العمل بجوائز لم يكن نجاحًا للفيلم فقط، بل للشعب الفلسطيني كله، مؤكدًا أن السينما قادرة على التأثير بقوة، وأن القضية الفلسطينية أسهمت في إلهام وصناعة أعمال فنية على أعلى المستويات.

بطل الفيلم مجد عيد قال: “إن لحظة فوز الفيلم كانت لحظة فخر كبيرة، موضحًا أن الإنسان قد يواجه صعوبات تمتد لسنوات من أجل لحظة نجاح واحدة، وكشف أن الفيلم كان من المقرر تصويره عام 2020، لكنه توقف بسبب أحداث 7 أكتوبر وتأثيراتها على عملية الإنتاج”.

المخرج طرزان ناصر

منتج الفيلم زياد سروجي

