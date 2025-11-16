بعد نجاح مسلسل Pluribus، آبل تصدر نسخة رقمة من رواية “Bloodsong of Wycaro”

18 حجم الخط

أصدرت شبكة Apple Tv، نسخة رقمية من رواية “Bloodsong of Wycaro”، من تأليف الكاتبة "كارول ستوركا"، والتي ظهرت في الحلقات الأولي التي تم عرضها من مسلسل Pluribus.

مخرج Pluribus يعلن تفاصيل جديدة عن المسلسل

كشف المخرج ڤينس جيليجان، تفاصيل جديدة عن مسلسل آبل المعنون بـ Pluribus.

وذكر المخرج الشهير، في تصريحات صحفية لموقع فاريتي، أن مسلسل Pluribus ربما يستمر لأربعة مواسم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل مع بداية عرضه حصريا علي منصة آبل الرقمية.

وأكد جيليجان، أنه لديه خطة عامة للمسلسل وفكرة عن نهايته، معلنا أنه تم منح الضوء الأخضر للتحضير للموسم الثاني من المسلسل.

وقال جيليجا: " خذوا كلامي بحذر، لأنه عندما كان الناس يسألونني في نفس هذه المرحلة اثناء عرض Breaking Bad كم يجب أن يستمر المسلسل، كنت أقول موسمين أو ثلاثة، لكنه انتهى بخمسة، وأعتقد أن ذلك كان مثاليًا.. أود أن أرى Pluribus يستمر طالما ريا سيهورن ترغب في ذلك… أنا في الحقيقة أفعله من أجلها. هي تستحق أن تكون النجمة الكبيرة التي هي عليها الآن".

تفاصيل مسلسل بلوريبوس

تدور أحداث مسلسل Pluribus، حول فيروس غريب، يجعل جميع سكان كوكب الأرض، في حالة غامضة من السعادة القسرية،، لكن خلف هذا الهدوء شيء مرعب، تحاول اكتشافه شخصية البطلة كارول ستوركا، والتي هي الوحيدة المحصنة ضد هذا الفيروس الغريب الجماعي، وتجد نفسها أمام مهمة إنقاذ البشرية منه.

أبطال مسلسل Pluribus

ويلعب بطولة مسلسل Pluribus، كلا من الممثلة الشهيرة ريا سيهورن، وكارولينا ويدرا، وكارلوس مانويل فيسجا، وأليكسيس بيرنت، وميريام شور، وماكنزي سكوت، وميخائيل راي، وجنيفر برافو، وجيرميا لتريل كالدويل، ومن إخراج فينس جيليجان.

