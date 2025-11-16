الأحد 16 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

بعد نجاح مسلسل Pluribus، آبل تصدر نسخة رقمة من رواية “Bloodsong of Wycaro”

 أصدرت شبكة Apple Tv، نسخة رقمية من رواية “Bloodsong of Wycaro”، من تأليف الكاتبة "كارول ستوركا"، والتي ظهرت في الحلقات الأولي التي تم عرضها من مسلسل Pluribus.

Book cover shows a woman with long red hair wearing a blue historical dress standing on a ship deck with sails and sea in background, title Bloodsong of Wycaro in gold letters, author Carol Sturka, published by Apple TV streaming logo. Second image depicts a woman with blonde bob haircut, serious expression, wearing purple blouse with ruffled collar, arms crossed, against dark background.

مخرج Pluribus يعلن تفاصيل جديدة عن المسلسل

كشف المخرج  ڤينس جيليجان، تفاصيل جديدة عن مسلسل آبل المعنون بـ Pluribus.

وذكر المخرج الشهير، في تصريحات صحفية لموقع فاريتي، أن مسلسل Pluribus ربما يستمر لأربعة مواسم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل مع بداية عرضه حصريا علي منصة آبل الرقمية.

وأكد جيليجان، أنه لديه خطة عامة  للمسلسل وفكرة عن نهايته، معلنا أنه تم منح الضوء الأخضر للتحضير للموسم الثاني من المسلسل.

مسلسل Pluribus - بلوريبوس

وقال جيليجا: " خذوا كلامي بحذر، لأنه عندما كان الناس يسألونني في نفس هذه المرحلة اثناء عرض Breaking Bad كم يجب أن يستمر المسلسل، كنت أقول موسمين أو ثلاثة، لكنه انتهى بخمسة، وأعتقد أن ذلك كان مثاليًا.. أود أن أرى Pluribus يستمر طالما ريا سيهورن ترغب في ذلك… أنا في الحقيقة أفعله من أجلها. هي تستحق أن تكون النجمة الكبيرة التي هي عليها الآن".

تفاصيل مسلسل بلوريبوس

تدور  أحداث مسلسل Pluribus، حول فيروس غريب، يجعل جميع سكان كوكب الأرض، في حالة غامضة من السعادة القسرية،، لكن خلف هذا الهدوء شيء مرعب، تحاول اكتشافه شخصية البطلة كارول ستوركا، والتي هي الوحيدة المحصنة ضد هذا الفيروس الغريب الجماعي، وتجد نفسها أمام مهمة إنقاذ البشرية منه.

First image shows a blonde woman with flowing wavy hair wearing a yellow jacket viewed from below with mouth open wide in a dramatic scream expression against solid yellow background. Second image features black background with yellow text reading From the Creator of Breaking Bad above large yellow title PLURIBUS.

أبطال مسلسل Pluribus

ويلعب بطولة مسلسل Pluribus، كلا من الممثلة الشهيرة ريا سيهورن، وكارولينا ويدرا، وكارلوس مانويل فيسجا، وأليكسيس بيرنت، وميريام شور، وماكنزي سكوت، وميخائيل راي، وجنيفر برافو، وجيرميا لتريل كالدويل، ومن إخراج فينس جيليجان.

الجريدة الرسمية