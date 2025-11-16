موعد مباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية في ملحق تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في نهائي الملحق الإفريقي المؤهل إلى الملحق العالمي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.



وتأهلت نيجيريا على حساب الجابون بنتيجة 4 - 1، بينما حقق منتخب الكونغو الديمقراطية الفوز 1 - 0 على حساب الكاميرون.

موعد مباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية

تنطلق مباراة نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة نيجيريا أمام الكونغو الديمقراطية

ومن المقرر أن تنقل مباراة نيجيريا أمام الكونغو الديمقراطية على قناة MBC ACTION

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة نيجيريا والكونغو الديمقراطية، للمشاركة في الملحق العالمي الذي سيقام في مارس 2026 بمشاركة المتأهل من ملحق آسيا (العراق أو الإمارات) وبوليفيا وكاليدونيا الجديدة ومنتخبين من كونكاكاف.

ويبحث منتخب نيجيريا عن الظهور الثامن في كأس العالم بعد المشاركة في 7 نسخ سابقة، بينما الكونغو الديمقراطية تأمل في الظهور العالمي للمرة الثانية في تاريخها بعد مشاركتها السابقة باسم "زائير".

