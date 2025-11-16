التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه بصعق كهربائي بالعياط

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائي بقرية تابعة للعياط، بمحافظة الجيزة.

تفاصيل مصرع طفل صعقا بالكهرباء في العياط



البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة العياط، بمصرع طفل بقرية تابعة لدائرة المركز، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن طفلا يدعى "كامل.م" يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، لقى مصرعه عقب إصابته بصعق كهربائي.



وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

