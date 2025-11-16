الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه بصعق كهربائي بالعياط

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائي بقرية تابعة للعياط، بمحافظة الجيزة. 

 

تفاصيل مصرع طفل صعقا بالكهرباء في العياط


البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة العياط، بمصرع طفل بقرية تابعة لدائرة المركز، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن طفلا يدعى "كامل.م" يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، لقى مصرعه عقب إصابته بصعق كهربائي.


وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة شرطة العياط

مواد متعلقة

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة تسبب في مصرع شاب بالعياط

الأكثر قراءة

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

القصة أخدت بُعد ديني، حفل محمد عبد الجبار في ذي قار يثير جدلا بالعراق (فيديو)

تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

تريزيجيه يعترف بخطئه في مونديال الأندية ويكشف عن حديث مؤثر لزيزو قبل مباراة الزمالك

قليل من الدعم كثير من التعقيد، بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياسة طالبي اللجوء بالعصر الحديث

هتصيفوا تاني، الأرصاد تعلن عودة ارتفاع درجات الحرارة وتحدد الموعد

خدمات

المزيد

انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على كيفية التظلم على وقف الدعم النقدي في القانون الجديد

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية