المعمل الجنائي يعاين حريق شقة تسبب في مصرع شاب بالعياط

أمرت نيابة شمال الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اشتعل بغرفة في عقار بإحدى قرى العياط، للوقوف على ملابساته وحصر التلفيات.

مصرع شاب في حريق شقة بالجيزة

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار في إحدى قرى العياط، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وتبين من خلال معاينة رجال المباحث، أن الحريق اشتعل بغرفة في العقار، وأسفر عن مصرع شاب.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

