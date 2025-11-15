السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد سعد عقب تعرضه لحادث سير

أحمد سعد
أحمد سعد
18 حجم الخط

تعرض الفنان أحمد سعد صباح اليوم السبت، لحادث سير قوي أثناء قيادته سيارته، ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر في منطقة الظهر نتيجة شدة الاصطدام. 

وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث أكد الفريق الطبي وجود كدمات والتهابات حادة في فقرات الظهر تتطلب الراحة التامة خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر مقرب من سعد أن قوة الحادث تسببت في آلام حادة جعلت حركته محدودة، مما استدعى وضعه تحت الملاحظة الطبية المستمرة لحين استقرار حالته بشكل كامل. 

وأكدت المصادر أن حالته ليست خطيرة، لكنها تحتاج لعلاج ومتابعة دقيقة لتجنب أي مضاعفات على العمود الفقري.

وتوافد عدد من أصدقائه من الوسط الفني إلى المستشفى للاطمئنان عليه، بينما وجهت أسرته رسالة شكر لكل من بادر بالسؤال، مؤكدة أن أحمد سيطمئن جمهوره بنفسه فور تحسن حالته الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجراء الفحوصات إجراء الفحوصات الطبية الحالة الصحي الحالة الصحية للفنان أحمد سعد الفنان أحمد سعد الفحوصات الطبية اللازمة

مواد متعلقة

مصطفى كامل يكشف الحالة الصحية للمطرب أحمد سعد بعد تعرضه لحادث ونقله إلى المستشفى

تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع وشقيقه عمرو يطالب جمهوره بالدعاء

الأكثر قراءة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

انطلاق عروض مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

سعر السمك اليوم السبت، انخفاض البلطي والبوري وارتفاع الجمبري 50 جنيها

أخبار مصر: تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع، حقيقة الوفاة الجماعية بمستشفى بالشرقية، تسريب وثائق أمريكية خطرة بشأن غزة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 7

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقته بوظيفة جديدة بعائد مادي كبير

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية