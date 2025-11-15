تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد سعد عقب تعرضه لحادث سير

18 حجم الخط

تعرض الفنان أحمد سعد صباح اليوم السبت، لحادث سير قوي أثناء قيادته سيارته، ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر في منطقة الظهر نتيجة شدة الاصطدام.

وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث أكد الفريق الطبي وجود كدمات والتهابات حادة في فقرات الظهر تتطلب الراحة التامة خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر مقرب من سعد أن قوة الحادث تسببت في آلام حادة جعلت حركته محدودة، مما استدعى وضعه تحت الملاحظة الطبية المستمرة لحين استقرار حالته بشكل كامل.

وأكدت المصادر أن حالته ليست خطيرة، لكنها تحتاج لعلاج ومتابعة دقيقة لتجنب أي مضاعفات على العمود الفقري.

وتوافد عدد من أصدقائه من الوسط الفني إلى المستشفى للاطمئنان عليه، بينما وجهت أسرته رسالة شكر لكل من بادر بالسؤال، مؤكدة أن أحمد سيطمئن جمهوره بنفسه فور تحسن حالته الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.