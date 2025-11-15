السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم وتحرير 95 مخالفة تموينية بالجيزة

ضبط أطنان دقيق مدعم
ضبط أطنان دقيق مدعم في الجيزة، فيتو
أسفرت حملة امنية مشتركة بين قوات مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط  3 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، الذي كان يتم التلاعب به بغرض بيعه بأسعار مرتفعة على خلاف المقرر وتحرير 95 مخالفة تموينية.

وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة للتحقيق. 


وتواصل أجهزة الامن حملاتها المكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، وذلك بهدف تحقيق العدالة السعرية ومحاربة الاحتكار والبيع بأسعار غير قانونية.

دقيق وأسمدة مدعمة، تحرير 130 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم

تحرير 10 محاضر وضبط 10 شكاير دقيق مدعم في حملة تموينية ببني سويف

